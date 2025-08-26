Mexicali.— La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena) informó que en el primer semestre de 2025, Baja California registró un crecimiento de 30.5% del sector manufacturero, que asciende a 136 mil 572 millones de pesos.

Por ello, Baja California se consolida como la entidad con mayor crecimiento del sector manufacturero en el país, aseguró con base en las cifras de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Inegi.

“En Baja California trabajamos para que nuestra industria siga siendo líder, generando empleos de calidad con mano de obra calificada. Además, colaboramos con instituciones educativas de nivel medio y superior para formar talento que responda a las necesidades del sector productivo”, afirmó la gobernadora.

Mencionó que la suma de estos factores ha posicionado a la región como un referente a nivel nacional e internacional en manufactura avanzada; “Baja California juega un papel muy importante como motor de la economía del país, ya que es uno de los estados que más contribuye a las exportaciones de México”, destacó.

Explicó que este crecimiento se debe a un entorno competitivo construido en coordinación con California y Arizona, aprovechando ventajas estratégicas como la localización geográfica, el talento humano y la integración de cadenas de valor.

Asimismo, “se impulsa con firmeza el desarrollo de las cadenas de proveeduría, la consolidación de distintivos como Hecho en Baja California y Hecho en México, así como el acceso de las MiPyMEs a certificaciones y financiamiento para que les permitan competir en mercados internacionales”.

En su momento, Kurt Honold Morales, titular de la Secretaría de Economía e Innovación del estado, reconoció el importante reto que representa el actual contexto económico internacional.

No obstante, afirmó que Baja California continuará apostando por la innovación, transferencia tecnológica y fortalecimiento de la Red de Centros de Innovación (RED CI Baja), que articula recursos y capacidades para mantener la competitividad del sector.

Con este crecimiento histórico, afirmó el servidor público, esta entidad fronteriza reafirma su liderazgo nacional en manufactura y avanza en la construcción de un modelo económico sustentado en la innovación, la integración regional y la confianza de inversionistas.