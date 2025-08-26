Más Información

Culiacán, Sin. El gobernador del estado, dio a conocer que se va a reforzar con fuerzas federales y estatales la seguridad en los municipios sureños de Escuinapa y El Rosario, donde se presentaron , con despojos de camiones de carga por parte de grupos delictivos.

Comentó que este tema que se escenificó el lunes pasado, fue abordado en la Mesa de Seguridad, en donde se tomó el acuerdo de diseñar un esquema de seguridad permanente en esa zona que colinda con el vecino estado de Nayarit.

Sobre el hallazgo de dos personas muertas por impactos de bala, en un camino que conduce a la comunidad de El Camarón, en el municipio de Escuinapa, aún no se tiene evidencias que estas muertes puedan estar relacionados con los hechos de violencia que se presentaron en las carreteras libre y de cuota.

Rocha Moya afirmó que no se tiene elementos para deducir que las confrontaciones que se registraron en las vías terrestres, de los municipios de Escuinapa y El Rosario, se derivó del ingreso de personas armadas procedentes del vecino estado de Nayarit.

Comentó que la liberación de la carretera de cuota por parte de la Guardia Nacional tardó, ya que los colocaron un tráiler en medio de la carretera y le prendieron fuego, por lo que se toman medidas para poder actuar con mayor rapidez, en caso que se vuelva a presentar actos de violencia similares.

