Culiacán, Sinaloa, 8 de agosto de 2025.- El gobernador Rubén Rocha Moya anunció que Sinaloa cuenta actualmente con un abasto del 80 al 90 por ciento de las claves de medicamentos del programa IMSS Bienestar, gracias a la colaboración con el Gobierno Federal, por lo que, dijo, próximamente iniciará la distribución en todo el estado para asegurar el derecho a la salud de la población.

El mandatario estatal detalló que ya han llegado lotes con diversos medicamentos, incluidos oncológicos, los cuales se enviarán en los próximos días a hospitales y centros de salud adscritos al programa.

“Ya tenemos el abasto, ya está en Sinaloa hay que distribuirlo. Vamos a tener muy pronto entre el 80 y 90% de las claves”, afirmó el gobernador Rocha.

Además, reiteró que este año dará inicio la construcción del nuevo hospital IMSS Bienestar en Guamúchil, compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de los proyectos prioritarios de infraestructura médica en el estado.

“Ya la presidenta lo comprometió y viene dentro de los compromisos y los programas que nos planteaba, cuando se van a empezar a construir, los procesos de licitación y eso, ya está Guamúchil incluido para la construcción del nuevo hospital”, dijo el gobernador.

Cabe señalar que el gobernador Rocha, sostuvo ayer un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, para afinar detalles del programa IMSS Bienestar en beneficio de las y los sinaloenses.

