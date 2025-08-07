Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, revisaron avances del programa IMSS-Bienestar y plantearon la integración total del sistema nacional de salud hacia 2027.

En el encuentro, donde también asistieron otros gobernadores de la 4T, Gallardo Cardona reafirmó que San Luis Potosí garantiza servicios médicos gratuitos y de calidad, alineado con la visión de un sistema de salud impulsado por la Presidenta

Además se dio seguimiento a las gestiones de remodelación de hospitales como el hospital general de Ciudad Valles y a la ampliación de servicios para personas sin seguridad social.

El mandatario estatal reconoció este tipo de reuniones para fortalecer el trabajo conjunto y resolver desafíos, reiterando el compromiso de acercar atención médica a las cuatro regiones del Estado con infraestructura digna.

Finalmente, dijo que San Luis Potosí avanza en acciones preventivas de salud pública y promueve una estrategia deportiva que impulsa hábitos saludables. En estrecha coordinación con el Gobierno Federal, se seguirá brindando salud sin límites a todas y todos los potosinos, respaldando firmemente la transformación del sistema nacional de salud.

