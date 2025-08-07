El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asistió a la convocatoria de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, al que asistieron otros mandatarios estatales, con el fin de analizar avances del Programa IMSS Bienestar.

En este encuentro de abordó el tema de abasto de medicamentos, así como el desarrollo de infraestructura médica para cumplir con el objetivo de este nuevo modelo de salud, que es garantizar atención médica gratuita, universal y de calidad en cada región del país.

Rocha Moya reafirmó el compromiso de Sinaloa de fortalecer el sistema de salud pública y la coordinación permanente con el Gobierno de México.

Lee también Alfonso Durazo: Avances en salud se abordaron en reunión de gobernadores y Presidencia; no se tocó el tema de Adán Augusto

Gobernadoras y gobernadoresde Sonora, Tabasco, Puebla, Veracruz, Estado de México, Zacatecas, Baja California Sur, Hidalgo, San Luis Potosí, Baja California y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, entre otros, acudieron al llamado de la Presidenta.

Por parte del gobierno federal, estuvieron presentes el secretario de Salud, David Kersenobich; el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch; el director general del IMSS, Zoé Robledo; y director del ISSSTE, Martí Batres.

Lee también Sheinbaum garantiza proveeduría al IMSS-Bienestar; revisan basificaciones de trabajadores

