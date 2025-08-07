Más Información

EU ofrece recompensa de 50 mdd por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro; lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa

EU ofrece recompensa de 50 mdd por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro; lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa

Luisa Alcalde llama a vivir en la justa medianía aunque se tengan los recursos; acusa campaña de derecha contra Morena

Luisa Alcalde llama a vivir en la justa medianía aunque se tengan los recursos; acusa campaña de derecha contra Morena

Jueces y ciudadanos reprochan a la SCJN su actuar frente a la reforma judicial; "traicionaron a México", acusan

Jueces y ciudadanos reprochan a la SCJN su actuar frente a la reforma judicial; "traicionaron a México", acusan

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

En medio de fuerte dispositivo de seguridad, sepultan al delegado de la FGR asesinado en Tamaulipas; lo despiden en medio de aplausos

En medio de fuerte dispositivo de seguridad, sepultan al delegado de la FGR asesinado en Tamaulipas; lo despiden en medio de aplausos

Senado alista toma de protesta de 881 jueces, magistrados y ministros de la Corte; este es el itinerario de la ceremonia

Senado alista toma de protesta de 881 jueces, magistrados y ministros de la Corte; este es el itinerario de la ceremonia

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asistió a la convocatoria de la presidenta en Palacio Nacional, al que asistieron otros mandatarios estatales, con el fin de analizar avances del Programa IMSS Bienestar.

En este encuentro de abordó el tema de abasto de medicamentos, así como el desarrollo de infraestructura médica para cumplir con el objetivo de este nuevo modelo de salud, que es garantizar atención médica gratuita, universal y de calidad en cada región del país.

Rocha Moya reafirmó el compromiso de Sinaloa de fortalecer el sistema de salud pública y la coordinación permanente con el Gobierno de México.

Lee también

Gobernadoras y gobernadoresde Sonora, Tabasco, Puebla, Veracruz, Estado de México, Zacatecas, Baja California Sur, Hidalgo, San Luis Potosí, Baja California y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, entre otros, acudieron al llamado de la Presidenta.

Por parte del gobierno federal, estuvieron presentes el secretario de Salud, David Kersenobich; el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch; el director general del IMSS, Zoé Robledo; y director del ISSSTE, Martí Batres.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses