Al concluir con la reunión en materia de salud con la presidenta,, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, aseguró que, el encuentro fue para darle seguimiento mensual al IMSS-Bienestar y que a la fecha han avanzado de forma "extraordinaria".

En entrevista, Alfonso Durazo explicó que revisaron el tema del abasto de medicamentos, el tema de infraestructura para el 2026 y 2027, "la idea es que para ese año comencemos con la unificación del sistema".

En el caso de Sonora, el mandatario estatal explicó que revisaron los proyectos para Sonora y que en este momento se encuentra en construcción un hospital general del IMSS, el cual tiene una inversión de 2 mil 500 millones de pesos.

"Gobernador, ¿Hablaron del tema de Adán Augusto López?", se le preguntó.

"No, no es un tema de salud", respondió a los medios de comunicación.

