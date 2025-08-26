Mérida, Yucatán.- Este martes, fue encontrado sin vida Martín Alberto Medina Sonda, quien fuera socio del extesorero de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda, y autor intelectual de asesinato de su exesposa, Ema Gabriela Molina Canto, perpetrado en Mérida en el año 2017.

Medina Sonda fue encontrado muerto en su celda del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CRESET) en Villahermosa, Tabasco, donde también cumplía una condena de 50 años por feminicidio y 12 años por el desvío de recursos públicos, cuando fue socio del extesorero de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda, durante el gobierno de Andrés Granier Melo.

En Tabasco se confirmó la muerte de Medina Sonda y se dijo que todo apunta a un suicidio por lo cual las autoridades ministeriales ya realizan las investigaciones para esclarecer el caso.

En Yucatán, Medina Sonda fue señalado como autor intelectual del feminicidio de su ex esposa, Emma Gabriela, ocurrido en abril del 2017 en el fraccionamiento San Luis de Mérida, caso que conmocionó a la sociedad yucateca.

Durante las investigaciones y tras capturar a los dos autores materiales del feminicidio, la Fiscalía General del Estado de Yucatán, lo vinculó como el responsable de ordenar el crimen, derivado de un largo historial de violencia familiar, conflictos por la custodia de sus hijos y denuncias de amenazas previas.

El fallecimiento de Medina Sonda ocurre cuando aún se encontraba pendiente el cumplimiento de diversas sentencias legales relacionados con lavado de dinero.

