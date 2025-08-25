Más Información
Caen dos "piratas" por robo a plataforma de Pemex en Campeche; recuperan 30 equipos sustraídos y aseguran embarcación
VIDEO: Julio César Chávez Jr. entrena en Hermosillo tras deportación de Estados Unidos; está bajo libertad condicional en México
Trump despide a Lisa Cook como gobernadora de la Fed; continúa la lucha por el control del banco central estadounidense
Un millón 500 mil kilos de coca y 15 mil millones de dólares; las estrambóticas cifras que dejó la audiencia de “El Mayo” Zambada
"El Mayo" Zambada, un capo entre las sombras por medio siglo; hoy "canta" contra políticos y militares mexicanos
Un juez de control de Tribunal de Justicia Local (TSJ-CDMX), vinculó a proceso a Nery “N”, una de los 13 detenidos en días pasados por estar relacionados con el homicidio de Ximena y José, secretaria particular y jefe de asesores de la actual jefa de gobierno, Clara Brugada.
Nery 'N', es la primera persona de los 13 detenidos relacionados con el homicidio de los funcionarios en ser vinculada a proceso por un juez de control por los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa.
Lee también Buscan cambios de uso de suelo en predios de las alcaldías Tlalpan, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc; planean proyectos de vivienda
Durante la audiencia realizada en los juzgados penales ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc, el juez le dictó prisión preventiva oficiosa, por lo que la indiciada permanecerá interna en el penal de Santa Martha Acatitla, con lo que se reitera, es la primera persona internada por la agresión de los funcionarios.
Según el expediente del caso, Ximena Guzmán y José Muñoz fueron atacados de manera directa el 20 de mayo pasado en la calzada de Tlalpan y las autoridades de la fiscalía tardaron tres meses en dar a conocer los primeros resultados de sus investigaciones que derivó en la detención de estas 13 personas.
Brugada anuncia nueva reforma legislativa; busca que violencia de género en el hogar sea reconocida y sancionada en CDMX
aov