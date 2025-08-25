Un juez de control de Tribunal de Justicia Local (TSJ-CDMX), vinculó a proceso a Nery “N”, una de los 13 detenidos en días pasados por estar relacionados con el homicidio de Ximena y José, secretaria particular y jefe de asesores de la actual jefa de gobierno, Clara Brugada.

Nery 'N', es la primera persona de los 13 detenidos relacionados con el homicidio de los funcionarios en ser vinculada a proceso por un juez de control por los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa.

Lee también Buscan cambios de uso de suelo en predios de las alcaldías Tlalpan, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc; planean proyectos de vivienda

Durante la audiencia realizada en los juzgados penales ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc, el juez le dictó prisión preventiva oficiosa, por lo que la indiciada permanecerá interna en el penal de Santa Martha Acatitla, con lo que se reitera, es la primera persona internada por la agresión de los funcionarios.

Según el expediente del caso, Ximena Guzmán y José Muñoz fueron atacados de manera directa el 20 de mayo pasado en la calzada de Tlalpan y las autoridades de la fiscalía tardaron tres meses en dar a conocer los primeros resultados de sus investigaciones que derivó en la detención de estas 13 personas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov