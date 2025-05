Ciudad Juárez.— Ganaderos de Chihuahua destacaron la necesidad de que el gobierno federal detenga de manera urgente la infiltración de ganado ilegal procedente de Centroamérica, y pidieron aplicar operativos en la frontera sur con el Ejército, similares a los utilizados para contener el paso de migrantes.

Álvaro Bustillos, presidente del Consejo Directivo de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, dijo que la infiltración de ganado por el sur del país provocó la situación que se vive ahora con la presencia del gusano barrenador, que llevó al gobierno de Estados Unidos a suspender la importación de ganado vivo procedente de México, lo que les afecta directamente.

“Estamos muy preocupados ante la nueva realidad o adversidad que estamos viviendo, y obviamente pues lo estamos viviendo en consecuencia de lo que está sucediendo en los estados del sur del país, donde todo este trasiego ilegal de ganado sigue moviéndose hacia el centro y norte [de México], incrementando el contagio del gusano barrenador”, explicó a EL UNIVERSAL.

“Estamos haciendo un llamado a que manden al Ejército al sur del país a que paren este trasiego de este movimiento del ganado que está entrando al país. Si mandaron 10 mil elementos al norte para parar los migrantes, ¿a poco con mil en un pedazo de frontera no se puede poner el orden?”, expuso.

Bustillos manifestó que los ganaderos tienen información de que al país ingresa ganado de manera irregular, sin pasar por las certificaciones correspondientes. Precisó que el trasiego de ganado ilegal se registra de forma similar al paso de migrantes o de droga.

“El ganado no está entrando con un protocolo o una acreditación sanitaria, no hay una preinspección, no hay nada para que ese ganado transite libremente y esté certificado sanitariamente en México”, explicó el líder ganadero.

Por eso, insistió, es importante que se cierre la frontera sur.

Dijo que con la suspensión de los cruces de reses en la frontera, que entró en vigor este 13 de mayo, los estados exportadores son presionados por Estados Unidos para que la autoridad mexicana actúe.

“Los estados del norte no somos moneda de cambio, porque nosotros hemos estado trabajando con un protocolo hecho con el primer cierre que tuvimos en noviembre de 2024 durante 70 y tantos días. Entonces, hoy por hoy estamos siendo utilizados para presionar al gobierno de México, que actúe y que tome los espacios adecuados ante la nueva adversidad que tenemos en esta realidad del gusano barrenador”, expuso Bustillos.

Agregó que en este momento las más afectadas son las familias que viven de esta actividad económica en la región.

“México exporta un millón 200 mil cabezas de ganado al día, Chihuahua exporta la mitad de ellas, el estado más afectado es Chihuahua en ese sentido. Chihuahua se va a ver tremendamente afectado, dado que miles de familias dependen y viven de esta actividad”.

Recordó que esta situación se suma a la crisis que ya vienen arrastrando ganaderos y productores por la sequía prolongada que ha enfrentado Chihuahua por más de dos años, y que para ellos es la peor en los últimos 40 años.

En Nuevo León, el Comité Estatal de Fomento, Sanidad y Movilización Pecuaria de Nuevo León (Cefosamp) coincidió en la necesitad de cerrar la frontera sur para impedir el paso de ganado infectado.

El presidente del Cefosamp en la entidad, Armando Víctor Gutiérrez, consideró que en lugar de afectar a los ganaderos del norte, donde no hay registro de la plaga, el gobierno de Donald Trump debió reforzar estrategias con México para continuar con la importación del producto, que abarca casi 20% del consumo en el país vecino.

“Se necesita que México cierre la frontera sur y hay muchas cosas combinadas. Ellos [los consumidores de Estados Unidos] también necesitan la proteína animal que México produce, si bien somos un pequeño porcentaje, 15% o 20% de lo que ellos consumen es de nuestra proteína animal”, indicó el ganadero.

El paso ilegal de reses en el sur

El ingreso ilegal de ganado a México por la frontera de Guatemala es un problema conocido en la región desde hace más de 10 años.

Se sabe que los animales proceden de países de Centroamérica. Muchos entran a México de manera ilegal por decenas de pasos no controlados y sin vigilancia que hay en la frontera sur.

Ya en territorio mexicano son legalizados con documentos falsos.

Se presume que participan de esto autoridades, ganaderos regionales y crimen organizado.

El arete amarillo

El gobierno de México estableció como obligación que todos los bovinos porten un arete amarillo oficial, el cual sirve para identificar el lugar de procedencia del animal, de quién es, dónde se hallan, a dónde van y es garantía de que pasaron los controles sanitarios.

El trámite tiene un costo de 50 pesos por cada ejemplar en las ventanillas autorizadas del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado.

Sin embargo, ganaderos de Chiapas indicaron que el arete llega a costar hasta 800 pesos en el mercado negro, lo que permite “legalizar” los ejemplares que ingresan al país de manera irregular.