Los ganaderos de Chihuahua y Sonora piden que el gobierno federal cierre la frontera de México con Centroamérica para erradicar la plaga del gusano barrenador, señaló el diputado por Sonora Agustín Rodríguez Torres (PAN), integrante de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados.

Subrayó en que la importancia de ambas entidades radica en que en ellas se generan entre el 70 y 75% del millón de cabezas de ganado que se exportan cada año a Estados Unidos.

“¿Cuál es el problema? Es la entrada ilegal de ganado de Centroamérica, se requiere que se cierre la frontera en Centroamérica, esa frontera se debe de cerrar de inmediato, esa es la primera petición que tenemos hacia el gobierno mexicano”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Rodríguez Torres, quien también es integrante de la Unión Ganadera Regional Sonora, refirió que los ganaderos advirtieron desde 2023 el peligro de que la plaga de gusano barrenador llegara a México, pero no fueron escuchados por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum porque “es un gobierno insensible que no escucha, y que no atiende la problemática de los productores”.

“Se venía ya advirtiendo, porque el problema venía subiendo, desde Panamá, donde se dio origen en 2023, y en 2024 en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala. Se estuvieron dando alertas, desde noviembre metimos un punto de acuerdo, y lo veníamos comentando, pero el gobierno ha cometido algunas faltas”, expresó.

Expuso que el recorte presupuestal al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) es otro problema grave porque ha reducido el margen de maniobra en la inspección animal y vegetal.

“El segundo asunto más grave es el recorte del 40% de los recursos que hacen a Senasica, que se encarga de la sanidad animal y vegetal, pero si le recortas en 40% en los últimos años, eso quiere decir que la inspección es la que se está dejando de hacer, y únicamente, Senasica, desafortunadamente, trabaja en oficina centrales, porque es para lo que les alcanza el presupuesto”, comentó.

El diputado panista añadió que para erradicar la plaga del gusano barrenador, los ganaderos han propuesto que el gobierno federal combata la venta ilegal del arete del sistema SINIIGA (Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado), ya que se utiliza para introducir ganado ilegalmente al país.

“Tiene que erradicarse el tema del tráfico ilegal del arete Siniiga, porque obviamente ese animal que entra ilegalmente, lo legalizan con un arete Siniiga, que obviamente en algún momento se está traficando o se está clonando, pero el caso es que existe ese problema”, dijo.

El diputado Agustín Rodríguez Torres presentó dos puntos de acuerdo, uno en noviembre de 2024 y otro el 28 de abril de 2025, para que las autoridades responsables acudan a la Cámara de Diputados, para explicar el problema de la plaga de gusano barrenador; sin embargo, no han sido considerados por la mayoría en San Lázaro, por lo que presentará otro en los próximos días.

“Estamos preparando un nuevo punto de acuerdo… no porque no se nos haya escuchado los llamados anteriores, vamos a dejar de insistir, estaremos presentando un nuevo punto de acuerdo, un nuevo llamado con solicitudes muy específicas, en qué es lo que estamos pidiendo, no nosotros, no es que nosotros lo estemos pidiendo, lo está pidiendo el sector ganadero de México, principalmente los estados que por muchos años hemos cuidado la sanidad en nuestros estados y que nos hemos involucrado todos, como productores, para ser reconocidos por nuestra calidad de carne, por nuestras sanidades”, expuso.

