El diputado del Partido del Trabajo en Coahuila, Antonio Flores Guerra, retó a golpes en la tribuna del Congreso estatal al subsecretario de Gobierno en la región Carbonífera, Francisco Tobías, por presuntamente haber insultado a su hermana, la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra.

Al inicio de su participación el diputado petista se dirigió a Francisco Tobías: “Aquí estoy, te sigo esperando, los hombres damos la cara y no nos escondemos detrás de anónimos”, comentó.

El legislador dijo en la sesión de este martes que en Coahuila las mujeres ya no están solas, “ni mi hermana ni ninguna, cobarde”, comentó. Señaló que la violencia política contra las mujeres no se tapa, no se minimiza y no se justifica, sino que se denuncia, se exhibe y se combate.

Previamente, la exalcaldesa y hermana del legislador, subió un video en donde acusó a Francisco Tobías de presuntos comentarios misóginos en un grupo de Facebook a través de cuentas anónimas. También el diputado Flores subió un video en donde señaló al funcionario estatal de estar supuestamente detrás de agresiones digitales hacia su hermana.

Antonio Flores refirió que el gobierno estatal no merece funcionarios como Tobías que utilizan el poder para agredir o intimidar a través de anónimos.

“No podemos tolerar que servidores públicos como Francisco Tobías que es un cobarde y se lo digo de frente y se lo digo en la cara, y estoy esperando que me conteste el reto. Estamos listos, cabrón, a la hora que quieras para darnos en la madre. No te voy a permitir que sigas ofendiendo a mi hermana, a mi mamá, te has metido con mi papá, que en paz descansa".

También mencionó que no se puede permitir que hombres "corrientes, basuras y cobardes" tengan un puesto político y sigan abusando de la ciudadanía, y expresó su deseo de que sus jefes lo corran.

