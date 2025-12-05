Ciudad Victoria.- El nuevo fiscal General de Justicia, Jesús Eduardo Govea Orozco, afirmó que se han difundido versiones falsas y tendenciosas en torno a su persona, con el objetivo de desacreditar su integridad, en hechos ocurridos hace dos décadas, y aseguró que a quienes buscan manchar su nombre, “no me van a intimidar ni a distraer”.

La postura Govea la hizo en 10 puntos, donde destacó que jamás participó en la liberación de Rogelio González Pizaña, alias “El Kelín”, “la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, donde yo me desempeñaba, jamás intervino en esos hechos. Toda afirmación en sentido contrario es absolutamente falsa”, aseveró.

El fiscal afirmó que el 7 de febrero del 2002 fue detenido de manera ilegal y arbitraria; “diversos servidores públicos federales y estatales fuimos detenidos de manera irregular en Matamoros, bajo una supuesta red de complicidad sin una sola prueba que la acreditara. Se trató de un operativo improvisado, sin sustento y profundamente injusto, que derivó en procesos construidos sin sustento jurídico”.

Govea agregó que, en septiembre de 2002, el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito resolvió, de manera definitiva, que no existía ningún elemento que justificara mantenerlos vinculados a proceso, “esta resolución ordenó mi libertad inmediata y no admitía recurso alguno, pues se trató de una ejecutoria de apelación con carácter firme. Es falso que mi libertad hubiese sido condicionada, el caso quedó resuelto y cerrado de forma definitiva”.

El fiscal general explicó que, tras su exoneración judicial, fue reinstalado plenamente en sus funciones y se restituyeron las percepciones que dejó de devengar por aquella arbitrariedad.

Añadió que en el año 2003, la Contraloría Gubernamental lo absolvió por completo de cualquier responsabilidad administrativa asociada al caso y después de su reinstalación, ocupó diversos cargos dentro de la institución, siempre sujeto a evaluaciones, supervisión, capacitación y desempeño conforme a los estándares del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Govea Orozco reiteró que fue víctima de una detención ilegal, “y de una infamia cometida por servidores públicos sin escrúpulos”.

Al final de su postura, afirmó que, “nada ni nadie lo desviará del deber que he asumido con Tamaulipas. Quienes buscan manchar mi nombre lo hacen porque conocen la importancia de la responsabilidad que hoy desempeño. A todos ellos les reitero que no me van a intimidar ni a distraer”.

