El corresponsal de EL UNIVERSAL en Ciudad Victoria, Roberto Aguilar Grimaldo, obtuvo el primer lugar estatal en Periodismo Deportivo, en el género de Crónica, en la ceremonia “Tu Talento Triunfa en Tamaulipas”, que fue encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El evento se realizó la tarde de hoy en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, donde se entregaron premios por un monto total de 1 millón 245 mil pesos, donde el mandatario tamaulipeco estuvo acompañado por la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González; el secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes; el director del Instituto de la Juventud de Tamaulipas, Óscar Azael Rodríguez Perales; y el director del Instituto del Deporte, Manuel Virués Lozano.

Luego de entregar el Premio Estatal de la Juventud y el Premio Estatal del Deporte, Américo Villarreal afirmó que su gobierno lleva a cabo grandes proyectos a lo largo y ancho del estado, que les darán a las y los jóvenes la oportunidad futura, áreas de desempeño y de trabajo digno con una mejor calidad y oportunidad de vida.

“No se dejen agobiar por el presente; es abrumador a veces el presente, pero todos los que están aquí y están en un evento deportivo o en un empeño del desarrollo de su edad, de un proyecto hacia la mejora social, es porque sueñan con algo mejor, entrenan para tener un mejor resultado, practican deporte en conjunto para poderse coordinar mejor y tener, la próxima vez, oportunidad para poder tener mayores logros en el área que han tomado decisión”, expresó.

Villarreal Anaya rindió homenaje a las figuras más destacadas de la juventud y el deporte tamaulipeco y anunció que el próximo año igualará a un millón de pesos los premios para ambas distinciones.

La secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, aseguró que Américo Villarreal impulsa un gobierno que apuesta por las nuevas generaciones y que cree en su potencial para el futuro. “Su liderazgo nos motiva a trabajar con un alto compromiso en la transformación, donde crecer, desarrollarse y triunfar es una posibilidad real para todos”, dijo.

El secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó que gracias al respaldo del gobernador, Tamaulipas es uno de los estados que más premia a las y los jóvenes. “Seguir impulsando este tipo de actividades yo creo que nos va a llevar a ese Tamaulipas que se desarrolla como una idea que se está volviendo cada vez realidad con más fuerza”, expresó.

Gana Roberto Aguilar Grimaldo el Premio Estatal de Periodismo Deportivo en la categoría de Crónica. Foto: Especial.

Entrega de premios

Este año, el Premio Estatal de la Juventud 2025, en el Área de Desarrollo Académico fue para Daniela García Bacerott y Carolina Navarro Barrón; en el Área de Cultura y Artes se premió a Mheraly Donaji Zamora Garza y a Clio Alexia Acosta Martínez; en el Área de Género y Diversidad ganaron Rebeca Kumary Garza Balquierena y Brenda Lizette Ramírez Castro, mientras que en el Área de Apoyo al Campo y Desarrollo Rural se premió a Valeria Sánchez Alvarado y Víctor Manuel Toribio Solís.

En cuanto al Área de Cuidado al Medio Ambiente se premió a Rafael Alejandro Garza Cab y a José Guadalupe Coronado Ramírez; en Impulso al Emprendimiento ganaron Teresa Zoe García García y Jovana Anahí Jaramillo Reyes, mientras que en el Área de Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad los galardonados fueron Clara Guadalupe Olivares Martínez y Diego Ángel Tinoco Rodríguez. En el Área de Cultura Política y Democracia Participativa se premió a Vaania Ariela Ocejo Lucio y a Miriam Benita Coyoy López.

Por último, en el Área de Ciencia y Tecnología, el gobernador entregó el premio a Mauro Ernesto García Ramírez y a Víctor Eduardo Acosta Villalón.

En cuanto al Premio Estatal del Deporte, la máxima distinción como Deportista del Año 2025 fue para Regina Azeneht Pedraza Lerma, exponente de la disciplina de esgrima, mientras que el Premio al Mejor Entrenador del Año correspondió a Alexandru Popa, de canotaje.

También resultaron ganadores: Alejandro Amaya Hernández (Deportista Infantil); Ana Paola Ureña Cardin (Deportista Juvenil); Gabriel Alejandro Avilés González (Deportista Adaptado); Cecilia Martínez Aguilera (Deportista Veterano); Karla Berenice García Izaguirre (Deporte No Federado) y María Eugenia Ramírez Hernández (Mejor Promotor Deportivo).

Este año, los nuevos integrantes del Salón al Mérito Deportivo son: Pedro Ramos Licón (Basquetbol); Pablo Javier Ortega Salinas (Beisbol) y Miguel Ramos Izquierdo, por más de 57 años como forjador de deportistas en la disciplina de voleibol.

El gobernador Américo Villarreal entregó un reconocimiento especial a Laredo Kid, una destacada figura de Tamaulipas en la lucha libre profesional, múltiple campeón en diferentes categorías, además de haber triunfado en eventos internacionales, en Estados Unidos y Japón.

En cuanto al certamen de Periodismo Deportivo, además del corresponsal de EL UNIVERSAL, Roberto Aguilar, como ganador en el género de Crónica, también fueron premiados los siguientes periodistas: Roberto Carlos Rodríguez Pérez, del periódico Hora Cero, en la categoría de Mejor Fotografía; en Reportaje, Luis Pablo Oliva Monroy, de Noti Gape; en Video Reportaje, José Misael Segura Meza, de El Mañana de Reynosa; y, en Entrevista, Beatriz Adriana Flores, de Hora Cero.

