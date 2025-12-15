La avenida Miguel Hidalgo, ubicada en los límites de Tultitlán y Tultepec, fue cerrada totalmente a la circulación vehicular en ambos sentidos, luego de que el puente que cruza un canal de aguas negras registrara una fractura estructural que podría provocar su colapso.

La vialidad, que conecta el fraccionamiento Agaves con el Parque Industrial Cartagena, fue clausurada de manera preventiva para evitar riesgos a automovilistas y peatones.

Lee también Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

Elementos de seguridad y tránsito acordonaron la zona y colocaron señalamientos para impedir el paso. Autoridades informaron que no existe circulación vehicular mientras se realizan revisiones técnicas para determinar el grado de daño y las acciones a seguir.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a evitar la zona, utilizar vías alternas y extremar precauciones al circular por calles aledañas, en tanto se define el tiempo de cierre del tramo afectado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL