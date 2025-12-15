Un elemento de la Policía Municipal de Huehuetoca fue asesinado este domingo, tras recibir un impacto de arma de fuego, en hechos ocurridos en la zona centro del municipio.

De acuerdo con reportes de la Coordinación Regional Ecatepec, el ataque se registró sobre la avenida Juárez, donde el policía tercero Daniel Oviedo Cruz resultó lesionado por disparo de arma de fuego.

Paramédicos de Protección Civil trasladaron de inmediato al uniformado al hospital IMSS Bienestar de la colonia Salitrillo; sin embargo, minutos después de su ingreso se confirmó su fallecimiento.

Lee también Ecatepec lanza campaña “No está chido”; buscan prevenir el consumo de drogas entre jóvenes

El uniformado fue baleado en el centro del municipio y murió en un hospital del IMSS Bienestar; la FGJEM investiga. Foto: Especial

Robo de patrulla y búsqueda del responsable

Testigos señalaron que un hombre se aproximó al policía, lo agredió físicamente, lo despojó de su arma de cargo y le disparó a la altura de la cabeza.

Posteriormente, el agresor huyó a bordo de la patrulla con número económico SPM-119, la cual fue localizada abandonada sobre la carretera Huehuetoca–Apaxco, a la altura del fraccionamiento Citara.

En el lugar de los hechos fue localizado un casquillo calibre 9 milímetros. La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las diligencias correspondientes.

Lee también CDMX invertirá 19 mil mdp en agua y drenaje; presupuesto hídrico crecerá 26.7% en 2026

Autoridades confirmaron la existencia de cámaras del sistema C4 en el área, cuyas grabaciones serán solicitadas para dar seguimiento a la investigación. Hasta el momento, no se ha determinado la principal línea de investigación.

Compañeros del elemento fallecido lo describieron como una persona disciplinada y de buena conducta. La FGJEM continuará con las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con el responsable del homicidio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL