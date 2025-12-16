Seis personas señaladas como presuntos integrantes de una célula delictiva con orígenes en Michoacán, fueron detenidas en un operativo conjunto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad estatal, al ser investigadas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y su probable relación con extorsiones a comerciantes en municipios del norte de la entidad.

Los detenidos, identificados como Cristian “N”, Gerardo “N”, Armando “N”, Ángel “N”, Lázaro “N” y Alan “N”, fueron asegurados durante un cateo realizado en un inmueble ubicado sobre la carretera Villa Victoria–Carmona–El Oro, en el barrio El Pintal El Depósito, en el municipio de San José del Rincón. La diligencia fue autorizada por una autoridad judicial tras el avance de las investigaciones ministeriales.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se remontan al mes de noviembre, cuando un comerciante dedicado a la venta de pollo fue amenazado por sujetos que se identificaron como integrantes de un grupo criminal.

Los presuntos extorsionadores le exigieron el pago de una cuota por cada kilo de pollo vendido, bajo la advertencia de causarle daño si no cumplía. El dinero debía ser entregado de manera periódica en el establecimiento posteriormente cateado.

Durante el operativo, las autoridades localizaron sobres amarillos que contenían diversas cantidades de dinero en efectivo, con un monto total superior a los 170 mil pesos, presuntamente producto de actividades ilícitas. Al concluir la diligencia, el inmueble quedó asegurado mientras continúan las indagatorias para deslindar responsabilidades.

Los seis detenidos fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de El Oro, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial. Por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, podrían enfrentar penas de hasta 15 años de prisión, sin que ello prejuzgue su responsabilidad, ya que deberán ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria.

La Fiscalía del Estado de México reiteró que mantiene abiertos los canales de denuncia ciudadana para reportar hechos delictivos, a fin de fortalecer las acciones contra la extorsión y otras actividades criminales que afectan a comerciantes y habitantes de la región.

