Los dos hombres que tripulaban el coche bomba que estalló afuera de la comandancia de la policía comunitaria de Coahuayana el sábado pasado fueron guiados y auxiliados por sujetos que viajaban en dos vehículos más, y en tres motocicletas.

Una camioneta tipo pick up negra, cargada con plátanos, fue la utilizada para estallar frente a la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán. Foto: captura de pantalla

07:42 Un auto blanco y una camioneta negra(izquierda) se paran a un costado de la carretera costera 200. Foto: captura de pantalla

07:47 Una camioneta roja llaga al lugar, desciende un hombre y se retira dos minutos después. Foto: captura de pantalla

08:04 El vehículo blanco levanta la tapa del cofre, se presume que pasa corriente a la camioneta negra. Foto: captura de pantalla

08:10 Intentan echar a andar la camioneta, pero fallan y la empujan de nuevo a la orilla de la carretera. Foto: captura de pantalla

08:36 Finalmente arranca la camioneta negra y se reincorpora a la carretera junto con el vehículo blanco. Foto: captura de pantalla

09:30 Los vehículos son captados al entrar a la localidad de San Vicente, a 4 kilómetros del centro de Coahuayana, Michoacán. Foto: captura de pantalla

11:40 El vehículo con explosivos estalla en el centro de Coahuayana, Michoacán; el auto blanco sale rumbo a Colima. Foto: captura de pantalla

Más de 20 peritos trabajan analizando el lugar donde estalló un coche bomba, el pasado sábado, frente a la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, el domingo 7 de diciembre de 2025. Foto: Carlos Arrieta/EL UNIVERSAL

