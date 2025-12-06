¿Cómo es Coahuayana, municipio de Michoacán donde estalló un coche bomba?

Más Información

Este sábado 6 de diciembre estalló un de las instalaciones de la Policía Comunitaria de . Hasta el momento el atentado dejó un saldo de 3 personas muertas y 7 heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión provocó daños estructurales en varios vehículos, viviendas, negocios y en las instalaciones del Hospital Comunitario.

Autoridades municipales pidieron el apoyo de cuerpos de auxilio y de seguridad, estatales y federales para atender la emergencia. Asimismo, mandos de la Policía Comunitaria señalaron que presuntamente se trata de un ataque perpetrado por grupos criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Un vehículo con explosivos estalló afuera de la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán. Foto: especial
¿Cómo es Coahuayana, Michoacán donde estalló un coche bomba?

El municipio de Coahuayana está localizado en la región suroeste del estado de Michoacán, al ser costa, se considera como un sitio turístico donde uno de sus mayores atractivos son sus playas vírgenes y lagunas.

Su nombre proviene del náhuatl “Coatl-hua-yana”, que puede interpretarse como “lugar donde se arrastran las serpientes” o “río de culebras”, haciendo referencia a sus abundantes cuerpos de agua y vegetación tropical.

Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura, el comercio minorista y los servicios generales derivados de la oferta turística como la elaboración de alimentos y bebidas.

El municipio de Coahuayana está localizado en la región suroeste del estado de Michoacán. Foto: Gobierno de Coahuayana
*Con información de Carlos Arrieta

