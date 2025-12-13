Toluca, Mex.— Del 4 al 10 de diciembre la Policía Cibernética evitó el pago de 93.3% del dinero exigido por quienes cometen fraude y extorsión, equivalente a 12 millones de pesos.

Durante la Mesa de Paz número 233, realizada en Palacio de Gobierno y encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Secretaría de Seguridad destacó que en dicho periodo se recibieron 748 denuncias ciudadanas, las cuales fueron determinantes para activar de inmediato los protocolos de atención y contención.

“Encabecé la Mesa de Paz de este día, donde la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que, gracias a las acciones de la Policía Cibernética, del 4 al 10 de diciembre se evitó el pago en 93.3 % de las denuncias por extorsión”, señaló la mandataria en sus redes sociales.

En este encuentro en el que participaron autoridades de seguridad federal y estatal, se refirió que del total de reportes recibidos, 317 correspondieron a extorsión telefónica; 218, a fraude telefónico; 36, a llamadas maliciosas; 17, a extorsión electrónica; 12, a amenazas; nueve, a extorsión por derecho de piso; una, a extorsión directa, y 138 a otros tipos de ilícitos.

A la par, la Secretaría de Seguridad estatal advirtió que la mayoría de las denuncias se relacionan con llamadas en las que los delincuentes afirman que las personas están bajo investigación y lanzan amenazas de daño (266 casos), con defraudadores que se hacen pasar por un familiar o conocido (68), llamadas maliciosas (36), extorsionadores que se presentan como víctimas (27), amenazas directas (12), entre otros reportes.