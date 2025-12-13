Más Información

México y EU llegan a un acuerdo sobre Tratado de Aguas; no se ha violado ninguna disposición, dice gobierno mexicano

Birmex falla de nuevo en compra de medicamentos; detectan "posibles indicios de corrupción"

FGR acusa a María Amparo Casar de uso ilícito de atribuciones por pensión vitalicia; comparecerá en el reclusorio Oriente

Hallan muerto a Enrique "Kike" Estrada, director del DIF en El Salto, Jalisco; autoridades investigan fallecimiento

Asistencia de peregrinos a la Basílica rompe récord; llegan 12 millones 800 mil personas, asegura alcalde de la GAM, Janecarlo Lozano

Padres y normalistas de Ayotzinapa marchan en Chilpancingo; acusan impunidad por asesinatos y la desaparición de los 43

Toluca, Mex.— Del 4 al 10 de diciembre la Policía Cibernética evitó el pago de 93.3% del dinero exigido por quienes cometen fraude y extorsión, equivalente a 12 millones de pesos.

Durante la Mesa de Paz número 233, realizada en Palacio de Gobierno y encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Secretaría de Seguridad destacó que en dicho periodo se recibieron 748 denuncias ciudadanas, las cuales fueron determinantes para activar de inmediato los protocolos de atención y contención.

“Encabecé la Mesa de Paz de este día, donde la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que, gracias a las acciones de la Policía Cibernética, del 4 al 10 de diciembre se evitó el pago en 93.3 % de las denuncias por extorsión”, señaló la mandataria en sus redes sociales.

En este encuentro en el que participaron autoridades de seguridad federal y estatal, se refirió que del total de reportes recibidos, 317 correspondieron a extorsión telefónica; 218, a fraude telefónico; 36, a llamadas maliciosas; 17, a extorsión electrónica; 12, a amenazas; nueve, a extorsión por derecho de piso; una, a extorsión directa, y 138 a otros tipos de ilícitos.

A la par, la Secretaría de Seguridad estatal advirtió que la mayoría de las denuncias se relacionan con llamadas en las que los delincuentes afirman que las personas están bajo investigación y lanzan amenazas de daño (266 casos), con defraudadores que se hacen pasar por un familiar o conocido (68), llamadas maliciosas (36), extorsionadores que se presentan como víctimas (27), amenazas directas (12), entre otros reportes.

