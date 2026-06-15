La jornada de este lunes cierra con el duelo entre Irán vs Nueva Zelanda correspondiente al Grupo G del Mundial 2026, donde una victoria para alguna de las dos selecciones los colocaría como líder del sector.

En medio de las tensiones políticas que aquejan a la selección de Medio Oriente, buscan en el futbol, y en este duelo, un escaparate para su afición y que mejor que buscar los tres puntos en su debut mundialista.

En sus últimos cuatro partidos amistosos, el equipo nacional de Irán recolectó tres victorias (5-0 vs Costa Rica, 3-1 vs Gambia y 2-0 vs Mali) y solamente un descalabro ante Nigeria de 1-2.

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Iran arrive in Los Angeles.🇮🇷 pic.twitter.com/qYCg6IuB1M — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 15, 2026

Por su parte, Nueva Zelanda llega al torneo de la FIFA con el boom de Tim Payne, lateral derecho que se convirtió en figura de redes sociales por iniciativa de un creador de contenido argentino. A día de hoy, el jugador neozelandés registra 5.7 millones de seguidores en Instagram, cuando tenía menos de dos mil.

En lo futbolístico, los oceánicos no viven un buen momento, pues en sus cuatro amistosos rumbo a la Copa del Mundo, solamente ganaron un juego contra Chile 4-1; mientras que perdieron tres de ellos ( 2-0 vs Finlandia, 4-0 vs Haití y 4-1 vs Inglaterra).

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Además, este encuentro será de interés para la afición mexicana porque el árbitro central del encuentro es el tricolor César Arturo Ramos Palazuelos.

Canales y horario del Irán vs Nueva Zelanda