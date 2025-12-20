La senadora Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, presentó una iniciativa que busca incorporar en la Ley General de Turismo, el concepto de "Turismo Comunitario", con el propósito de diversificar la actividad turística en zonas rurales e indígenas con mayor atraso social y económico.

La iniciativa busca preservar los recursos naturales, garantizar los beneficios económicos, sociales y culturales del turismo, así como diseñar, implementar y evaluar programas enfocados al desarrollo integral de este turismo, asegurando la distribución equitativa de beneficios, la preservación de la cultura y la conservación de los recursos naturales locales.

Explicó que si bien el turismo es una actividad clave en muchos países, como es el caso de México, que de acuerdo con ONU Turismo fue el sexto país más visitado del mundo en 2024, convirtiéndose en una actividad económica importante con grandes contribuciones al empleo, al PIB y a la generación de divisas, además de que los servicios relacionados con el turismo hacen uso intensivo de la mano de obra y mantienen vínculos con otros segmentos de la economía, como servicios de transporte, culturales y creativos, entre otros.

Agregó que los diversos tipos de turismo, como de la salud, alternativo, gastronómico, de negocios, ecoturismo, entre otros, tienen un gran impacto en la economía, generan trabajo, inversión, mejoras urbanas y la conservación del patrimonio.

Por otro lado, explicó que el turismo comunitario es gestionado por las propias comunidades, quienes deben tomar las decisiones sobre los usos de sus patrimonios y deben ser las primeras beneficiadas. Agregó que en su oferta turística integran su identidad y tradiciones locales, gastronomía y costumbres, patrimonio histórico, natural y biocultural, actividades productivas y modos de vida.

Aseguró que el turismo comunitario representa una opción para el desarrollo económico y social de las zonas rurales de México habitadas por pueblos indígenas, genera impacto sobre las familias que viven en la comunidad, el desarrollo de la región y su estilo de vida, además de que contribuye a preservar la identidad étnica, y valorar y transmitir el patrimonio cultural.