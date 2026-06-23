Luego del accidente que sufrió el Buque Escuela Velero Cuauhtémoc el 17 de mayo del 2025 en el puente de Brooklyn, Nueva York donde perdieron la vida dos cadetes, así como 20 heridos, alista su primer viaje de Instrucción “Pacifico Norte 2026”, que comprende las ciudades de Honolulú en Hawaii; Seward en Alaska; Victoria en Canadá; San Francisco y San Diego en California, Estados Unidos.

En un comunicado la Secretaría de Marina (Semar) informó que “El Caballero de los Mares” arribó al puerto de Acapulco, Guerrero para realizar su preparación previa al inicio del Crucero de Instrucción programado para julio.

Detalló que esta emblemática embarcación, retornó a su puerto base tras concluir su mantenimiento anual en el Astillero de Marina Número Uno, en Salina Cruz, Oaxaca.

Buque Escuela Cuauhtémoc arriba al puerto de Acapulco (23/06/2026). Foto: Especial

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Esto forma parte de los procesos técnicos y preventivos destinados a garantizar la operatividad y seguridad de la Unidad para futuras misiones de instrucción naval.

La dependencia señaló que, una vez concluidos los trabajos de mantenimiento, el Buque Escuela realizó pruebas de aceptación en la mar, así como una serie de evaluaciones que, durante cuatro días, permitieron verificar el funcionamiento de sus sistemas para una navegación segura.

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Buque Escuela Cuauhtémoc arriba al puerto de Acapulco (23/06/2026). Foto: Especial

La presencia del Cuauhtémoc en el puerto de Acapulco, representa un acontecimiento para la región, al tratarse de uno de los símbolos más representativos de la Armada de México.

De acuerdo a la Semar, la misión del Buque Escuela es contribuir a la formación integral de los cadetes navales y proyectar ante la comunidad internacional un mensaje de paz, disciplina, compromiso y buena voluntad del pueblo mexicano.

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