El Gobierno de México anunció una nueva etapa para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), que se convertirá en un organismo público descentralizado con facultades para impartir educación superior y posgrado, además de fortalecer la investigación y difusión de la historia nacional.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, afirmó que esta transformación responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, para fortalecer una institución dedicada al estudio, preservación y divulgación de la memoria histórica del país.

“Este cambio busca fortalecer una institución dedicada a estudiar, preservar y divulgar nuestra memoria histórica. El instituto podrá formar nuevas generaciones de especialistas y profesionales comprometidos con el conocimiento riguroso sobre nuestro país”, señaló.

Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 1 de julio de 2026. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

La funcionaria recordó que el INEHRM fue fundado en 1953 durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines y destacó que su incorporación al Sistema Nacional de Centros Públicos permitirá ampliar las capacidades nacionales en ciencias sociales y humanidades.

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Ruiz Gutiérrez subrayó que la historia debe entenderse como una herramienta para comprender el presente y enfrentar fenómenos contemporáneos. En ese sentido, mencionó la preocupación del gobierno federal por el avance de movimientos de extrema derecha en distintas regiones del mundo.

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“Frente a los discursos de odio que buscan exacerbar el clasismo, el racismo y la división social, la historia y la memoria de nuestro pueblo pueden ser una barrera moral”, sostuvo.

Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 1 de julio de 2026. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

La secretaria añadió que el fortalecimiento del instituto contribuirá a consolidar la educación superior como un derecho y el conocimiento como una herramienta para construir un país “más democrático, más justo y más solidario”.

Por su parte, el director del INEHRM, Felipe Arturo Ávila Espinosa, enmarcó el anuncio en el aniversario de la elección presidencial del 1 de julio de 2018, fecha que calificó como un parteaguas en la historia contemporánea de México.

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Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 1 de julio de 2026. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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Según explicó, la administración de la Cuarta Transformación considera a la historia como una de las principales guías de gobierno, lo que se refleja en iniciativas orientadas a fortalecer el humanismo mexicano, la inclusión, la equidad de género y la defensa de la soberanía nacional.

Ávila Espinosa detalló que el nuevo organismo tendrá entre sus principales objetivos formar estudiantes con pensamiento crítico y conciencia social mediante un modelo de educación pública, gratuita y de calidad.

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Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 1 de julio de 2026. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Como parte de su oferta académica inicial, el instituto impartirá tres licenciaturas: Historia, Ciencias Sociales y Humanidades, y Administración Pública y Buen Gobierno. También ofrecerá tres maestrías: Humanismo Mexicano, Estudios de Género y Feminismos, y Movimientos Sociales y Rescate de la Memoria Histórica.

Además, abrirá especialidades en Comunicación Política y Enseñanza de la Historia, así como diplomados sobre temas como educación, salud, migración, ecología, energías alternativas, inteligencia artificial, derechos humanos y relaciones exteriores.

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¿Cuándo y dónde comenzarán las clases en el INEHRM?

El director informó que las convocatorias de ingreso serán publicadas durante julio, mientras que las actividades académicas iniciarán en septiembre próximo. Las primeras clases se impartirán en un inmueble ubicado en la calle de Guatemala número 80, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Asimismo, adelantó que las publicaciones del instituto serán accesibles de manera gratuita en formato digital y que parte de ellas serán traducidas a lenguas originarias y adaptadas como audiolibros para personas con discapacidad visual.

Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 1 de julio de 2026. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Finalmente, señaló que el proyecto contempla una futura expansión académica, incluida la creación de una licenciatura en Economía y la habilitación de nuevas instalaciones en el antiguo convento de Jesús María, con el objetivo de ampliar la matrícula y la oferta educativa en los próximos años.

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INEHRM va por analizar el avance de la ultraderecha

El director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Felipe Arturo Ávila Espinosa, informó que la nueva etapa del organismo también contempla el análisis de fenómenos políticos contemporáneos en América Latina, entre ellos el crecimiento de movimientos de derecha y ultraderecha en la región.

Durante la presentación del proyecto académico del instituto, explicó que se conforma un cuerpo colegiado integrado por académicos de reconocido prestigio en las ciencias sociales y las humanidades, así como por nuevas generaciones de investigadores.

Señaló que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, también se buscará incorporar a intelectuales y especialistas latinoamericanos vinculados al pensamiento crítico.

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Ávila Espinosa sostuvo que la intención es abrir espacios de reflexión y debate sobre los desafíos políticos, sociales y culturales que enfrenta la región.

En ese contexto, indicó que el instituto promoverá discusiones sobre el avance de las corrientes de derecha y ultraderecha en diversos países latinoamericanos, un fenómeno que consideró relevante para comprender la realidad actual del continente.

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