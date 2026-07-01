Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 09:14 AM Finaliza la conferencia matutina de este miércoles 1 de julio de 2026.

Nación 09:13 AM Antes de finalizar la “Mañanera del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regala balones a reporteros que acudieron a la conferencia de prensa.

Nación 09:10 AM Sheinbaum asegura que el incremento de ventas en Petróleos Mexicanos (Pemex) es la prueba de que el delito de huachicol ha disminuido significativamente en el país. “Claro que ha disminuido, claro que ha disminuido”, reitera.

Nación 09:06 AM Sheinbaum alista diálogo con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, tras el fallecimiento de tres personas durante las celebraciones del Mundial. “Hay que celebrar con responsabilidad. Vamos a ver exactamente qué ocurrió para ver si el domingo se requerirían algunas acciones de prevención”, indica.



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Nación 09:03 AM La Presidenta evita pronunciarse sobre la presunta persecución política que ha denunciado la alcaldesa de León, Guanajuato, la expanista Alejandra Gutiérrez Campos, quien ha señalado a la gobernadora de esa entidad, Libia Dennise García Muñoz Ledo. “Son temas de Guanajuato”, afirma.



Nación 09:00 AM Sheinbaum garantiza que muchas personas buscadoras cuentan con protección. “Nos coordinamos con todos los estados, particularmente para el tema de seguridad. Hay responsabilidades compartidas”, dice la Mandataria federal.



Nación 08:50 AM La Presidenta afirma que su gobierno tiene una aceptación de más del 50% en jóvenes.

Nación 08:43 AM Sheinbaum defiende la tradición de asilo mexicano, en relación a la irrupción a la Embajada de México en Ecuador cuando fue detenido el exvicepresidente Jorge Glas. “Detuvieron a una persona dentro de la embajada, es como si hubieran venido a México a detener a una persona sin ningún permiso. Es muy grave”, señala.

Sobre el caso de Perú, informa que fue el gobierno de ese país quien decidió romper relaciones diplomáticas con México por un pronunciamiento del gobierno federal a favor del expresidente Pedro Castillo.

Nación 08:07 AM INEHRM abre licenciaturas El académico Felipe Arturo Ávila Espinosa, director del INEHRM, detalla que este instituto ampliará sus facultades para impartir licenciaturas y posgrados en Ciencias y Humanidades, adscrito a la Secihti. “Este proyecto complementa el programa educativo de este gobierno para la Educación Superior. Se busca fortalecer la visión de la academia con la sociedad”, menciona.

Según el historiador, los planes de estudio y asignaturas impartidas del INEHRM buscarán un desarrollo con los problemas sociales, culturales y económicos del país, así como las necesidades de la administración pública federal. Ofrecerá, en principio, tres licenciaturas: Historia, Administración Pública y Buen Gobierno y Ciencias Sociales y Humanidades.



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Nación 08:00 AM La titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz, presenta el proyecto relativo al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM). Asegura que la historia de los pueblos debe ser una “barrera moral” ante los avances de la ultraderecha en la región.

Nación 07:57 AM “¿Y si sí?”: la Presidenta proyecta en la “Mañanera del Pueblo” un video sobre las celebraciones de la afición mexicana en diferentes entidades, esto tras el triunfo de la Selección contra Ecuador en un marcador 2-0. “¡Muchas felicidades a la Selección!”, expresa.



Nación 07:50 AM Sheinbaum realiza un enlace con Sinaloa para hacer entrega de Vivienda del Bienestar en la entidad. La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, no se encuentra presente debido a que está embaraza, informa la Mandataria federal. Sin embargo, hay representantes del gobierno estatal.

Nación 07:39 AM La presidenta Sheinbaum expresa su solidaridad ante las tres personas que fallecieron durante las celebraciones tras el triunfo de la Selección Mexicana contra Ecuador. “Siempre nuestro pésame. La Jefatura de Gobierno está en contacto con sus familias”, dice.

Nación 07:37 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sigue aquí la transmisión en vivo:

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