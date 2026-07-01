Al conmemorar el séptimo aniversario de la Guardia Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la corporación se ha consolidado como uno de los pilares de la estrategia nacional de construcción de la paz y afirmó que su fortalecimiento ha sido determinante para alcanzar resultados históricos en materia de seguridad pública.

Desde el Centro de Capacitación Especializada de la Guardia Nacional en el Campo Militar No. 37-C, la Mandataria sostuvo que la creación de esta institución, en 2019, representó una de las transformaciones más importantes en materia de seguridad de las últimas décadas, al establecer una fuerza nacional, profesional y permanente al servicio de la población.

“La consolidación de la Guardia Nacional constituye hoy uno de los pilares de la estrategia nacional de construcción de la paz. Su fortalecimiento no es un hecho aislado, forma parte de una visión integral que entiende que la seguridad no puede construirse únicamente con fuerza”, expresó Sheinbaum Pardo ante integrantes del gabinete de seguridad, mandos militares y guardias nacionales.

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Recordó que la actual Guardia Nacional retomó el espíritu de la institución creada en el siglo XIX para defender la soberanía nacional y la República, y afirmó que mantiene vigente su vocación de servicio al pueblo de México.

Destacó que, a siete años de su nacimiento, la corporación cuenta con 125 mil elementos desplegados en el país, 53 coordinaciones y 590 cuarteles, infraestructura que calificó como una auténtica “hazaña” institucional.

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“No fue solamente la creación de una nueva institución, fue la recuperación de un principio histórico: que la seguridad es una responsabilidad del Estado al servicio del pueblo, nunca un instrumento de privilegios ni intereses particulares”, señaló.

La presidenta reconoció el trabajo de mujeres y hombres que integran la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, vigilancia carretera, atención de emergencias y auxilio a la población durante desastres naturales.

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Asimismo, subrayó que la fortaleza de la corporación no radica únicamente en sus capacidades operativas, sino también en valores como la honestidad, la disciplina, la cercanía con la ciudadanía y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

“Cada integrante de la Guardia Nacional debe recordar que detrás de cada operativo hay personas, familias y comunidades que depositan su confianza en el Estado mexicano para vivir en paz”, afirmó.

En su mensaje, la Titular del Ejecutivo resaltó los resultados obtenidos por la estrategia federal de seguridad, basada en la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de la inteligencia e investigación y la coordinación permanente entre las instituciones que integran el gabinete de seguridad.

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“Gracias al esfuerzo conjunto de todas las instituciones del Estado mexicano y, en particular de la Guardia Nacional, los homicidios dolosos se han reducido 46%, una disminución sin precedentes en tan poco tiempo”, afirmó.

Sheinbaum Pardo llamó a los integrantes de la corporación a mantener su compromiso con la honestidad, la patria y el pueblo de México.

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“Su misión es proteger la paz que el gobierno de México y el Estado mexicano estamos construyendo todos los días; cuidar a una nación que ha decidido avanzar con justicia, honestidad y humanismo”, indicó.

Séptimo Aniversario de la Guardia Nacional. Foto: Karla Guerrero | El Universal

Protege con humanidad

En la ceremonia, el comandante de la Guardia Nacional, el general de División Guillermo Briseño Lobera afirmó que la institución nació para ser “la expresión viva de un Estado que protege con humanidad, que actúa con legalidad, honestidad y sirve con integridad y valentía a su pueblo y patria”.

Acompañado por la presidenta y por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó que la corporación se fortalece diariamente para responder a los desafíos de seguridad pública que enfrenta el país.

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Briseño Lobera detalló que la Guardia Nacional inició operaciones hace siete años con 78 mil efectivos distribuidos en 150 coordinaciones regionales. Actualmente cuenta con alrededor de 120 mil integrantes, ocho coordinaciones territoriales, 32 estatales, 53 coordinaciones de unidad, 551 compañías y una Fuerza Especial de Reacción e Intervención.

Además, informó que existen 590 instalaciones totalmente equipadas y que el plan de consolidación impulsado por la Defensa prevé que al concluir la presente administración la corporación alcance 170 mil efectivos y 886 instalaciones en todo el territorio nacional.

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El general también destacó resultados operativos como la detención de más de 45 mil personas relacionadas con actividades delictivas, el aseguramiento de aproximadamente 23 mil armas de fuego, más de 213 toneladas de droga y el desmantelamiento de 2 mil laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas.

Por su parte, Trevilla Trejo aseguró que la Guardia Nacional se ha consolidado como uno de los pilares de la estrategia nacional de seguridad pública y afirmó que actualmente goza de altos niveles de confianza ciudadana.

El general secretario recordó que la corporación surgió en 2019 para responder a las demandas de seguridad de la población y destacó que desde octubre de 2024 forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

También resaltó su participación en tareas de seguridad para la Copa Mundial de Futbol, así como en labores de apoyo humanitario dentro y fuera del país.

“Todas estas acciones permiten que siete de cada 10 mexicanos confíen en esta institución”, afirmó, al citar datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi.

La ceremonia concluyó con un homenaje a los integrantes de la corporación que han perdido la vida en cumplimiento de su deber y con el compromiso de continuar fortaleciendo a la Guardia Nacional como una de las principales apuestas del gobierno federal en materia de seguridad y construcción de la paz.

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