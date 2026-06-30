La Torre Eiffel aumentó temporalmente 10 centímetros durante la intensa ola de calor que afecta a varios países de Europa. El cambio ocurrió por la dilatación térmica, un fenómeno físico que provoca la expansión del hierro cuando se expone a temperaturas elevadas.

Con el regreso de temperaturas más bajas, la estructura recupera de forma gradual sus dimensiones habituales.

La torre, construida con unas siete mil 300 toneladas de hierro pudelado, responde de manera natural a los cambios de temperatura. Durante los episodios de calor extremo, el metal se expande y aumenta ligeramente la altura del monumento.

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Este comportamiento forma parte del funcionamiento esperado de la estructura. Los ingenieros contemplaron ese efecto desde la construcción de la Torre Eiffel a finales del siglo XIX.

Además del incremento en la altura, la Torre Eiffel también puede presentar una leve inclinación durante el día. El fenómeno ocurre porque uno de sus lados recibe más radiación solar que el otro. Esa diferencia provoca una expansión desigual del metal.

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El desplazamiento resulta mínimo. Los especialistas indican que no representa un riesgo para los visitantes ni afecta la estabilidad del monumento.

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El fenómeno llamó la atención en medio de la ola de calor que afecta a varios países europeos. Francia, España, Portugal, Italia y otras naciones enfrentan temperaturas excepcionalmente altas.

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Las autoridades emitieron alertas por los riesgos para la salud, el aumento de incendios forestales y los efectos sobre la infraestructura. En París, los termómetros se acercaron a los 40 °C, una condición que favoreció la expansión de la estructura metálica.

La Torre Eiffel mide actualmente cerca de 330 metros, incluida la antena ubicada en la parte superior. El monumento recibe inspecciones y mantenimiento de forma periódica para preservar su integridad.

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Los especialistas señalaron que la dilatación térmica es un comportamiento habitual en las grandes estructuras metálicas. El mismo fenómeno ocurre en puentes, vías férreas y edificios. Por esa razón, este tipo de obras se diseña desde el inicio para soportar las variaciones de temperatura provocadas por el calor y el frío.

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ss/mcc