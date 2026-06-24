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Francia, Reino Unido y Bélgica rompieron este miércoles récord de calor, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) advertía de la creciente amenaza que estas olas representan para la salud.
En Francia, el indicador térmico nacional, que mide el promedio de las temperaturas diurnas y nocturnas en 30 estaciones de referencia, alcanzó los 30 grados Celsius (°C), de acuerdo con los datos establecidos este miércoles a las 17:00 horas, frente al anterior récord histórico marcado la víspera con una media nacional de 29.9 °C, que ya superaba los anteriores máximos de las canículas de 2019 y 2003.
Las temperaturas máximas rebasaron los 40 °C en amplias zonas del territorio, con valores superiores en el suroeste. Se registraron, entre otros, 43.6 °C en Cazaux (Gironda), 42.5 °C en Burdeos, 42.2 °C en Nantes, 41.6 °C en Le Mans y 40,3 °C en París, en un episodio inaudito de calor extremadamente persistente tanto de día como de noche.
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Las noches fueron excepcionalmente cálidas, con mínimas que en varios puntos no bajaron de los 25 °C e incluso superaron ese umbral en áreas del oeste del país, lo que incrementó el impacto sanitario del episodio.
Reino Unido alcanzó 35.8°C, batiendo otro máximo alcanzado hace 50 años, como parte de la ola de calor que azota a gran parte de Europa esta semana.
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"Provisionalmente, hoy es el día de junio más cálido registrado en el Reino Unido, con 35.8°C marcados en Wiggonholt, West Sussex (sur de Inglaterra)", escribió la oficina meteorológica británica Met Office en la red social X.
Hasta ahora, el récord de temperatura en el Reino Unido en un mes de junio era de 35.6°C, alcanzado por primera vez el 29 de junio de 1957 y repetido el 28 de junio de 1976.
La Met Office indicó que esta cifra podría volver a ser superada en los próximos días. El jueves y el viernes se esperan picos de hasta 38°C en algunas zonas del país.
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En Bélgica, los termómetros llegaron a 35.1 °C, que batió su récord de calor para un 24 de junio desde que existen registros.
Pasado el mediodía, con 33.2 grados, Bélgica registraba ya su pico de temperatura para un 24 de junio desde 1976, pero el récord fue pulverizado al llegar la tarde, según el Instituto Real de Meteorología.
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No obstante, no se espera que durante el actual episodio meteorológico se supere el récord absoluto documentado jamás en Bélgica, que fueron los 41.8 °C medidos en Begijnendijk, en la provincia de Brabante Flamenco, el 25 de julio de 2019, y a los 39.5 °C alcanzados ese mismo día en la comuna bruselense de Uccle, estación de referencia para los registros nacionales.
Este miércoles, el calor provocó la cancelación de servicios de tren y autobús, la suspensión de clases en algunos centros educativos y el cierre de monumentos como el Atomium, entre otras incidencias.
Muertes "evitables", dice la OMS
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que olas de calor extremo como la que actualmente afecta a Europa y otras zonas del hemisferio norte son una de las mayores amenazas a la salud derivadas del cambio climático, con 500 mil fallecimientos anuales a nivel global.
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"Muchas de esas muertes son evitables", destacó Tedros en rueda de prensa, donde recordó que los colectivos que corren mayor riesgo son personas de la tercera edad, pacientes con enfermedades crónicas, niños, mujeres embarazadas o trabajadores expuestos a calor extremo, entre otros.
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