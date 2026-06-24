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Ginebra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declarará el fin del brote de hantavirus que afectó a pasajeros del crucero neerlandés MV Hondius el próximo 2 de julio, si no se declaran nuevos contagios entre los 54 contactos que todavía están en cuarentena, anunció su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
"Agradezco a todos los países que han contribuido de distintas formas a la respuesta a este brote, en especial al liderazgo y la solidaridad mostrados por España y por su presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", destacó este miércoles el máximo responsable de la OMS en su rueda de prensa semanal.
Tedros recordó que desde hace varias semanas el número de casos se mantiene estable en 13, con tres fallecimientos, mientras que se identificó e hizo seguimiento de 650 contactos en 33 países.
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Agregó que la OMS seguirá trabajando para investigar cómo se inició el brote y se propagó entre las personas a bordo, de la misma manera que proseguirán los estudios del hantavirus en general.
En este sentido, una muestra del virus será compartida con los laboratorios de la OMS en Suiza, "algo importante para el desarrollo de diagnósticos, tratamientos y vacunas para futuros brotes", destacó.
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