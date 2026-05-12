Los últimos pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, desembarcaron ayer y abordaron vuelos a unos 23 países para entrar en cuarentena. Una mujer francesa fue el último caso de infección que se confirmó, y se sospecha que un estadounidense está infectado después de las pruebas iniciales.

Los pasajeros del barco comenzaron a volar de regreso a casa el domingo a bordo de aviones militares y gubernamentales después de que el crucero atracara en Islas Canarias. Personal con equipo de protección escoltó a los viajeros del barco a tierra en Tenerife, en un operativo que concluyó ayer.

Con mascarillas sobre el rostro y plásticos de protección sobre la ropa, los últimos que desembarcaron se dirigieron hacia los autobuses rojos, y con medidas sanitarias, que les condujeron hasta el cercano aeropuerto de Tenerife Sur. Ahí los esperaban dos aviones que despegaron rumbo a Países Bajos.

“Hemos desalojado a 125 pasajeros y tripulantes de 23 países (...)”, señaló la ministra española de Sanidad, Mónica García, en una comparecencia junto al director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Si se quedaban más tiempo en el barco, la situación podría haber sido difícil”, dijo Tedros Adhanom.

De los desembarcados —por ahora— tres personas han dado positivo por hantavirus, una enfermedad contagiosa poco frecuente para la que no hay vacuna. Son una ciudadana francesa, un estadounidense y un español, cuyo positivo provisional se conoció al inicio de la noche del lunes, indicó el director general de la OMS.

La mujer francesa está en cuidados intensivos en condición estable en un hospital de París, dijo el primer ministro francés Sebastien Lecornu. Mientras, los resultados de laboratorio del estadounidense que dio positivo no fueron concluyentes, indicó la portavoz de la OMS, Sarah Tyler.

En tanto, el Departamento de Salud de Nueva York explicó que tres residentes de la ciudad figuran entre los pasajeros que viajaban en el crucero, y hoy fueron traídos a Estados Unidos para entrar en cuarentena. Tres pasajeros del crucero murieron debido al brote, según la OMS.

En un breve video publicado el lunes en la página web de Oceanwide Expeditions, el capitán del Hondius, Jan Dobrogowski, destacó la “unidad y la fuerza” de todos los que estaban a bordo y elogió a la tripulación por su “valentía y determinación desinteresada”.

“Para la gente de los países que están recibiendo a sus ciudadanos, [no tienen] nada que temer, el riesgo es bajo, esto no es otro Covid”, reiteró el jefe de la OMS. El organismo dijo que pueden verse nuevos casos en los próximos días, dado el largo periodo de incubación de la enfermedad.