La Organización Mundial de la Salud (OMS) designó al Departamento de Salud Pública Bucal de la Facultad de Odontología de la UNAM como Centro Colaborador en Salud Bucal y Envejecimiento para los próximos cuatro años, una distinción que permitirá a especialistas universitarios participar en el diseño de políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.

Además de impulsar propuestas en materia de salud pública, el nuevo centro tendrá la tarea de promover entre la población de la tercera edad y sus cuidadores la importancia del cuidado de la salud bucal como parte fundamental del bienestar integral.

Aída Borges Yáñez, jefa del Departamento de Salud Pública Bucal de la Facultad de Odontología y líder del proyecto, explicó que el nombramiento fue resultado de un proceso de evaluación que se prolongó durante dos años y medio y que contó con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

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Salud bucal. Foto: Archivo

"Desde hace tiempo teníamos relación con la OPS y compartíamos el interés por promover el bienestar durante la Década del Envejecimiento Saludable. La propuesta fue analizada por la OMS y finalmente autorizada en Ginebra", detalló.

En el proyecto participan también las académicas Erika Heredia Ponce y Laura Bárbara Velázquez Olmedo, así como el investigador Sergio Sánchez García, todos integrantes de la Facultad de Odontología.

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Sergio Sánchez destacó que la designación representa un reconocimiento internacional para la UNAM y abre la puerta para que la institución participe en redes globales de investigación y colaboración.

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"Es relevante porque existe poco trabajo internacional en este campo y actualmente es el único Centro Colaborador en América Latina enfocado en envejecimiento y salud bucal", subrayó.

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Los especialistas señalaron que uno de los principales desafíos consiste en romper la idea de que la salud de la boca puede analizarse de manera aislada del resto del organismo.

Erika Heredia explicó que las enfermedades y alteraciones bucales tienen una estrecha relación con problemas que afectan a las personas mayores, como la fragilidad y la sarcopenia.

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Salud bucal en adultos mayores. Foto: Archivo

La fragilidad se relaciona con el deterioro progresivo de funciones como la masticación, la deglución y la movilidad de la lengua, mientras que la sarcopenia implica la pérdida gradual de masa muscular, fuerza y funcionalidad física.

Por su parte, Laura Bárbara Velázquez consideró que el desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia permitirá mejorar tanto la salud bucal como la calidad de vida de amplios sectores de la población.

Entre las primeras acciones del nuevo Centro Colaborador figura el diseño de un curso a distancia dirigido a profesionales de atención primaria y trabajadores comunitarios sobre prevención, promoción y manejo de la salud bucodental, alineado con las directrices de la Década del Envejecimiento Saludable impulsada por la OMS.

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Asimismo, el grupo desarrollará una investigación para identificar las necesidades de información de las personas mayores y de quienes las cuidan, con el objetivo de crear una aplicación móvil que ofrezca contenidos accesibles y de fácil comprensión sobre salud bucal.

Con esta designación, la UNAM se convierte en un referente regional en la promoción de estrategias para un envejecimiento saludable, colocando a la salud bucal como un componente clave del bienestar de las personas adultas mayores.

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