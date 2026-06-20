La Secretaría del Bienestar ha informado que un nuevo periodo de registro para la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar abrirá del próximo 22 al 28 de junio.

En la tradición de la dependencia federal a cargo, la inscripción a los programas se realizará de manera escalonada, dependiendo del primer apellido de las y los interesados, siguiendo este orden:

Lunes 22 de junio: A, B, C

de junio: Martes 23 de junio: D, E, F, G, H

de junio: Miércoles 24 de junio: I, J, K, L, M

de junio: Jueves 25 de junio: N, Ñ, O, P, Q, R

de junio: Viernes 26 de junio: S, T, U, V, W, X, Y, Z

de junio: Sábado 27 de junio: todas las letras

de junio: Domingo 28 de junio: todas las letras

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Pensiones Bienestar en junio 2026. Foto: Imagen generada con IA

Estos programas sociales son impulsados por el gobierno federal y pretenden mejorar la calidad de vida de ciertos sectores de la población que se posicionan como más vulnerables, a través de un apoyo económico bimestral otorgado directamente a las personas beneficiarias.

¿Cuáles son los requisitos para registrarse a las Pensiones del Bienestar?

Pensión para Adultos Mayores

De acuerdo con la página oficial de la Pensión para Adultos Mayores, las bases y lineamientos del programa establecen que solo las personas que cumplen con los siguientes requisitos pueden obtener la ayuda económica:

Tener por lo menos 65 años cumplidos .

. Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización.

o por nacimiento o naturalización. Residir en México y contar con domicilio actual en la República Mexicana.

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Foto: Secretaría del Bienestar

Pensión Mujeres Bienestar

Ahora bien, la Pensión Mujeres Bienestar es un programa universal y su página oficial establece únicamente cuenta tres requisitos que deben cumplirse para la incorporación:

Tener entre 60 y 64 años de edad. Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización. Residir en la República Mexicana.

Mujeres Bienestar 2026. Foto: Programas para el Bienestar

¿Cuánto dinero otorga cada pensión?

A 2026, las autoridades fijaron que el apoyo bimestral de cada programa es de:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos

pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Estos montos suelen reevaluarse al inicio de cada año y se ajustan dependiendo de la inflación y el encarecimiento de productos y servicios.

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