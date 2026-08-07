La cantante María José se presentó este jueves en el Auditorio Nacional con su gira “Ahora o Nunca” con la que suma ya 26 conciertos en este recinto.

Durante la presentación adelantó que la meta es llenarlo 30 veces y aprovechó para informar que el próximo año sacará un nuevo disco inédito.

Explicó que el título de este nuevo material será: “Alma de Mujer” y será presentado en marzo próximo el cual contendrá temas “migajeros” y contra las amigas traicioneras.

Lee también Estudios Churubusco premiarán a las producciones "verdes"

La cantante confirmó dos fechas más para diciembre en el Coloso de Reforma. Foto: Horacio Jiménez. Foto: Horacio Jiménez

Antes de que iniciara su concierto se presentó la cantante española Nilla, quien incluso es compositora de un tema de este nuevo material.

En el concierto de más de dos horas, La Josa presentó su nuevo sencillo que se titula: “Respirar”.

[Publicidad]

En la presentación cantó sus grandes éxitos como: Un nuevo amor; Tú ya sabes a mí; Sólo el Amor Lastima Así; No soy una señora; Adelante corazón; Prefiero ser su amante, entre otras.

Lee también Shakira llevó a los Ghetto Kids a la playa por primera vez: "Ahora los amo como si fueran mis propios hijos"

En reiteradas ocasiones agradeció a sus fans por llenar el Auditorio Nacional, e incluso a quienes viajaron desde otras entidades del país para acudir a su presentación.

[Publicidad]

Además anunció dos fechas más para diciembre próximo en el Coloso de Reforma.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js