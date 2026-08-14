Un hombre que presuntamente amenazaba a un comerciante de la Central de Abasto y le exigía fuertes cantidades de dinero, bajo el argumento de pertenecer a un grupo denominado “La Empresa”, fue vinculado a proceso por el delito de extorsión agravada.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que Ángel “N” fue detenido en flagrancia por agentes de la Policía de Investigación (PDI), luego de que presuntamente recibió 40 mil pesos de su víctima en una zona de carga y descarga de la Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la investigación, los hechos comenzaron en noviembre de 2025, cuando el ahora imputado habría acudido al negocio de la víctima y, mediante amenazas contra el comerciante y su familia, le exigió 100 mil pesos. En dos entregas habría recibido 50 mil pesos.

En julio de este año, las amenazas presuntamente se reanudaron y Ángel “N” habría exigido nuevamente 100 mil pesos. En esa ocasión recibió 8 mil pesos de uno de los empleados del comerciante.

Lee también Asaltos en transporte, sin freno en el oriente; autopista México-Puebla, la más peligrosa, señalan

Ante la continuidad de las amenazas, la Fiscalía otorgó asesoría a la víctima y estableció medidas de protección, mientras agentes de la PDI realizaron labores de vigilancia e investigación en el establecimiento y sus alrededores.

[Publicidad]

El pasado 6 de agosto, la víctima recibió nuevos mensajes en los que presuntamente le exigían otro pago. El comerciante acudió a la zona de carga y descarga, donde entregó 40 mil pesos al imputado y posteriormente solicitó el apoyo de los agentes investigadores.

Los policías detuvieron a Ángel “N” inmediatamente después y recuperaron el dinero. Además, aseguraron un teléfono celular y una motocicleta.

Durante la audiencia celebrada el 13 de agosto, el Ministerio Público presentó conversaciones entre la víctima y el imputado, así como videograbaciones relacionadas con los hechos y otros datos de prueba.

[Publicidad]

Lee también Caen 7 presuntos integrantes del grupo delictivo "La Rosi" en Coyoacán; los señalan de extorsión y venta de droga

Con estos elementos, un juez determinó vincular a proceso a Ángel “N” por extorsión agravada, le impuso prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía CDMX señaló que el combate a la extorsión es una prioridad de su política criminal.

[Publicidad]

El imputado se presume inocente y será tratado como tal mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL