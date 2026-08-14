Chalco, Méx.— Una juez de Control del Distrito Judicial de Chalco dictó prisión preventiva justificada contra Raúl “N” y Carlos Eduardo “N”, investigados por su probable participación en una red de extorsión en agravio de propietarios de Centros de Verificación Vehicular del Estado de México.

Durante la audiencia para formulación de imputación que se prolongó por más de 16 horas, la defensa alegó ilegalidad en las detenciones e inexistencia del tipo penal, y solicitó la inmediata libertad de sus representados.

Después de las intervenciones de las partes, la juzgadora desestimó los argumentos defensivos y concedió valorar lo expuesto por la fiscalía mexiquense.

Uno de los servidores públicos enfrenta el delito de extorsión agravada, el otro el de abuso de autoridad. Las indagatorias los vinculan a un entramado delictivo que afectó a dueños de verificentros y a automovilistas.

La juez fijó la continuación de la audiencia para el 15 de agosto, fecha en que se resolverá si son vinculados a proceso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.