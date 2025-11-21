Elementos de la policía del municipio poblano de Atzizintla, renunciaron luego de la intensa persecución y los enfrentamientos armados ocurridos el martes pasado entre dos grupos delincuenciales en los límites de Puebla y Veracruz.

Los cuatro agentes policiales en funciones decidieron renunciar, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) asumió el control de la vigilancia en esa demarcación, donde iniciaron los tiroteos.

“Ya trabajamos en el municipio y reforzaremos la seguridad”, manifestó el secretario de seguridad estatal, Francisco Sánchez González.

Fueron enviados a dicho municipio 25 elementos estatales, a la par que iniciaron un estudio de inteligencia que tenga por objeto desarticular las bandas criminales que operan en la zona.

Una camioneta blindada con múltiples tiros, fue abandonada en territorio veracruzano tras el intenso enfrentamiento del pasado martes. (Foto: especial)

El martes pasado, dos grupos armados protagonizaron una persecución y fuertes enfrentamientos a tiros en los límites entre Puebla y Veracruz, lo que provocó caos y zozobra entre habitantes de distintas comunidades.

Los tiroteos iniciaron en la comunidad de Paso Carretas del municipio poblano de Atzitzintla y se extendieron hasta el municipio veracruzano de Mariano Escobedo, territorio en el cual las personas armadas generaron caos.

La confrontación ocurrió también sobre la carretera estatal Xometla-Loma Grande, pasando por poblados como Texmola y Loma Grande del lado del estado de Veracruz, donde sus habitantes lograron realizar filmaciones de las persecuciones y de los intensos enfrentamientos.

En territorio veracruzano, fue abandonada una camioneta blindada con múltiples tiros en su estructura, la cual fue asegurada por autoridades ministeriales.

dmrr