Mérida, Yucatán.- La mañana de este viernes, el Servicio Sismológico Nacional () informó sobre la detección de dos eventos sísmicos ocurridos durante la madrugada en territorio yucateco, ambos con epicentro al sur del municipio de Muna, en el .

El primer sismo se registró a las 03:44 horas, con una magnitud de 3.5 y epicentro ubicado en las coordenadas Latitud 20.33° y Longitud -89.69°, a una profundidad de 5 kilómetros.

Apenas dos minutos después, a las 03:46 horas, ocurrió un segundo movimiento telúrico de magnitud 3.7, en el mismo punto de origen y con igual profundidad.

Los dos eventos fueron localizados aproximadamente 17 kilómetros al sur de Muna, en una zona donde ocasionalmente se reportan micro-sismos debido a las características geológicas de la región.

Las autoridades indicaron que, por sus bajas magnitudes, los sismos no representaron riesgo para la población, ni se reportaron daños materiales o afectaciones en los municipios cercanos.

El SSN continuará monitoreando la actividad sísmica en la zona como parte de sus protocolos de vigilancia permanente.

