Telchac Puerto, Yucatán.- Una mujer de 30 años identificada como María M. fue privada de la vida a manos de su pareja sentimental, conocido como “El Beliceño”, en un predio ubicado en la zona cercana al CETMAR en Telchac Puerto.

En este nuevo e indignante caso, “El Beliceño”, quien es señalado por su adicción a las drogas y conductas violentas, atacó a su pareja con un machete dentro de un predio, donde ambos residían. Tras el crimen, el sujeto se dio a la fuga en una bicicleta.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía Estatal de Investigación (PEI) desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores del crimen.

Vecinos de la zona identificaron a la víctima como una joven trabajadora de una agencia de cerveza y era muy conocida en la comunidad.

Asimismo, señalaron que su pareja era temida por sus episodios agresivos y su comportamiento violento bajo los efectos de las drogas.

Señalaron que hace unas semanas, este sujeto golpeó brutalmente a la mujer, dejándola con diversas heridas.

En esa ocasión, el sujeto fue detenido, pero la víctima decidió no interponer una denuncia para “no perjudicarlo”, una decisión que terminó por costarle la vida.

El predio donde ocurrió el homicidio permanece asegurado por la Fiscalía General del Estado.

Feminicidio en Yucatán: mujer es asesinada por su pareja sentimental; huyó tras el ataque. Foto: Especial.

Cabe recordar que apenas el pasado miércoles, en un predio del municipio de Izamal se encontró el cuerpo de una menor de 12 años con huellas de abuso sexual y brutales lesiones físicas.

Las primeras investigaciones señalan como principal sospechoso a un sujeto originario de Veracruz, apodado “El Flaco”, quien vivía en la casa junto con la niña y su madre.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó que en ambos casos las investigaciones se encuentran en una etapa muy avanzada por lo que en cualquier momento los presuntos feminicidas caerán en manos de la justicia.

