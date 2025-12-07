Valle de Santiago.- Cuatro personas fueron asesinadas y siete lesionadas por un grupo criminal que interrumpió una fiesta familiar este sábado en un domicilio de la colonia 20 de Noviembre, en el municipio de Valle de Santiago.

Esta es la tercera masacre registrada en Guanajuato en la primera semana de diciembre de 2025l, el miércoles pasado mataron y quemaron a cuatro hombres en la comunidad San Luis del Jánamo, en Irapuato, y el viernes ejecutaron a cuatro jóvenes en el bulevar Degollado, en Penjamo.

Alrededor de las 7:30 de la noche he este sábado una familia realizaba un festejo en una casa de la calle Durango, a donde ingresaron varios individuos y les dispararon.

Las detonaciones se mezclaron entre la música y los gritos de terror de las víctimas, que se dolían y clamaban ayuda.

Los balazos atrajeron a los vecinos, quienes ante la masacre pidieron ayuda al Sistema 911, mientras los lesionados eran trasladados a hospitales por sus propios medios.

Entre las personas agredidas a tiros había hombres y mujeres jóvenes y adultos.

Las cuatro personas fallecidas quedaron tiradas en el piso en torno de múltiples casquillos percutidos, que fueron recolectados por peritos forenses que apoyaron al Ministerio Público en la investigación.

La escena del crimen la resguardaron policías municipales y del estado, así como la Guardia Nacional.

