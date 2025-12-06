Más Información

La FGR de Godoy ya investiga coche bomba en Michoacán; Marina activa protocolos de apoyo

La FGR de Godoy ya investiga coche bomba en Michoacán; Marina activa protocolos de apoyo

Liga MX: Toluca vs Monterrey – EN VIVO – Vuelta – Semifinales – Apertura 2025

Liga MX: Toluca vs Monterrey – EN VIVO – Vuelta – Semifinales – Apertura 2025

Estalla coche bomba en Michoacán; reportan 4 muertos, 7 heridos

Estalla coche bomba en Michoacán; reportan 4 muertos, 7 heridos

"Baila morena, baila morena"; arman perreo en mitin de Sheinbaum

"Baila morena, baila morena"; arman perreo en mitin de Sheinbaum

Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

Murat desconoce el país a donde irá Gertz Manero como embajador; "hay que esperar", dice

Murat desconoce el país a donde irá Gertz Manero como embajador; "hay que esperar", dice

Guanajuato, Gto.- Un consumió siete locales y dañó seis más, en la madrugada de este sábado en el Mercado Gavira, en el centro histórico de la ciudad de

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que alrededor de las 02:50 horas se conoció el hecho por parte de elementos que realizaban labores de vigilancia.

Minutos después arribaron unidades de , quienes iniciaron los trabajos de sofocación, enfriamiento y remoción de escombros, logrando contener el incendio y evitar su propagación hacia otros locales y estructuras del mercado.

La corporación señaló que ninguna persona se reportó lesionada y las labores concluyeron sin novedades posteriores.

En un comunicado aseveró que se investigan las causas del incendio conforme a los protocolos correspondientes.

Leer también:

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ofreció apoyo y solidaridad a los comerciantes que sufrieron pérdidas. (Foto: especial)
La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ofreció apoyo y solidaridad a los comerciantes que sufrieron pérdidas. (Foto: especial)

Personal de contingencias estableció la posible relación con un corto circuito en una instalación eléctrica.

La línea de distribución será analizada junto con revisión de cámaras, peritajes y el procedimiento ante el Ministerio Público, para determinar con precisión el origen del siniestro.

La dependencia destacó que la respuesta coordinada y oportuna de la Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos Voluntarios permitió evitar daños mayores y riesgos a la población.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ofreció apoyo y solidaridad a los comerciantes que sufrieron pérdidas.

“Estaremos haciendo los levantamientos para darles atención inmediata”, aseguró en sus redes sociales.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]