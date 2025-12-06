Guanajuato, Gto.- Un incendio consumió siete locales y dañó seis más, en la madrugada de este sábado en el Mercado Gavira, en el centro histórico de la ciudad de Guanajuato.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que alrededor de las 02:50 horas se conoció el hecho por parte de elementos que realizaban labores de vigilancia.

Minutos después arribaron unidades de Protección Civil Municipal y Bomberos, quienes iniciaron los trabajos de sofocación, enfriamiento y remoción de escombros, logrando contener el incendio y evitar su propagación hacia otros locales y estructuras del mercado.

La corporación señaló que ninguna persona se reportó lesionada y las labores concluyeron sin novedades posteriores.

En un comunicado aseveró que se investigan las causas del incendio conforme a los protocolos correspondientes.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ofreció apoyo y solidaridad a los comerciantes que sufrieron pérdidas. (Foto: especial)

Personal de contingencias estableció la posible relación con un corto circuito en una instalación eléctrica.

La línea de distribución será analizada junto con revisión de cámaras, peritajes y el procedimiento ante el Ministerio Público, para determinar con precisión el origen del siniestro.

La dependencia destacó que la respuesta coordinada y oportuna de la Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos Voluntarios permitió evitar daños mayores y riesgos a la población.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ofreció apoyo y solidaridad a los comerciantes que sufrieron pérdidas.

“Estaremos haciendo los levantamientos para darles atención inmediata”, aseguró en sus redes sociales.

