"La gente ya no quiere otro Monreal, nos agotamos el apellido", admitió Ricardo Monreal al hablar de la gubernatura de Zacatecas

Leyendas de México y Brasil se enfrentarán en el Estadio Azteca; ¿Cuándo será el partido?

Dan libertad condicional a dos exservidores implicados en "Estafa Maestra"; deben pagar 62 mdp por reparación del daño

Sheinbaum prevé que con Acuerdo Nacional Contra la Extorsión disminuya este delito; vamos a avanzar mucho más, dice

Fe que desafía límites en la México-Puebla; miles caminan hacia La Villa entre devoción, mandas y agradecimientos

Corte ampara a dos mujeres musulmanas para obtener pasaporte sin quitarse velo en toma de foto; resalta “libertad religiosa”

México y EU celebran reunión de seguridad; revisan cooperación fronteriza

Ernestina Godoy anuncia plan estratégico de procuración de justicia; subraya autonomía de la FGR

Buque petrolero será llevado a puerto de EU; Venezuela tacha de "robo" flagrante y un acto de "piratería internacional"

Frente frío 20 congela este 11 y 12 de diciembre; conoce los estados afectados

Desalojan 20 viviendas tras fuga de combustible en Atotonilco de Tula, Hidalgo; chorro de hidrocarburo supera los 20 metros de altura

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

Miami. Bryan Stern, el veterano de guerra de que dirigió la operación secreta de 15 a 16 horas para sacar por mar a María Corina Machado de Venezuela, dijo que le recomendó a la líder opositora que no regrese a su país y aseguró que "nunca" ha sido contratado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El fundador del grupo Grey Bull Rescue, con sede en Tampa (Florida), dijo al canal CBS que se encontró con ella en altamar y logró trasladarla a un punto secreto en el Caribe donde tomó el avión rumbo a Oslo para recibir este miércoles el y reunirse con su familia.

"Fue peligroso. Fue aterrador. Las condiciones del mar eran ideales para nosotros, pero no eran aguas en las que uno quiera estar, mientras más altas son las olas, más difícil es para el radar ver. Así funciona", dijo Stern al canal CBS.

Reconoció que "nadie disfrutó ese trayecto, ¡especialmente María!".

Stern subrayó al canal que Grey Bull no actúa con fondos gubernamentales. "El Gobierno de Estados Unidos no aportó un solo centavo, al menos que yo sepa", afirmó.

"Yo soy el contratista especializado en extracciones, y nunca he sido contratado por Donald Trump", dijo sobre versiones que vinculan el rescate al entorno del presidente.

El veterano desmintió que la recogida fuese en Curazao y evitó hablar sobre la fase terrestre porque, "aún tenemos trabajo en Venezuela y no queremos poner en riesgo a las personas, fuentes o métodos involucrados".

Cuando se encontraron con Machado, relató a CBS, "todos estaban empapados. 'Mi equipo y yo estábamos calados hasta los huesos. Ella también estaba fría y mojada. Fue un viaje muy arduo'", dijo Stern, quien señaló que la Premio Nobel de la Paz es la persona de más alto perfil que ha extraído.

