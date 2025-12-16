Luego de que mantuvo comunicación con el papa León XIV para invitarlo a México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que aún no hay fecha, pero indicó que le expresó su interés de que se fortalezcan los programas de pacificación que tiene la Iglesia católica con el gobierno mexicano, como el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz.

La Presidenta señaló que León XIV tiene mucho interés de venir a tierras mexicanas y aseguró que envió muchos saludos al pueblo mexicano.

“El viernes informó que dialogó con el Papa. ¿Qué le dijo y sí hay una fecha estimada?”, se le preguntó.

“Sí, a través del nuncio en México pedimos esta llamada. Muy amablemente, pues aceptó la llamada, lo cual agradecemos. Y todavía no hay fecha para que venga, pero sí tiene mucho interés en venir y pues fortalecer los programas que tenemos con la Iglesia católica, como Sí al Desarme, Sí a la Paz.

“Le hablé de este programa y lo importante que era para el país, y fue pues muy cálido y se refirió pues de manera con muchos saludos al pueblo de México, pero todavía no hay fecha”, respondió.

“¿El Papa le comentó algún tema en específico, Presidenta?”, se le insistió en el Salón Tesorería.

“Nada en específico, sino la voluntad, pues de que participemos todos para la pacificación en algunas zonas del país y la voluntad de la Iglesia católica de ayudar en eso”, respondió.

Detalló que la llamada para invitarlo a México fue muy amable y muy cordial.

“Primero, en tomar la llamada. Nosotros la solicitamos y en dos días nos dijo que sí, y además en una fecha tan especial [12 de diciembre] para, no solamente los católicos en México, sino en general lo que representa la Virgen de Guadalupe”, dijo.

“Fue muy cordial y nos planteó que era muy importante, que él la idea que tiene pues es que la Iglesia católica ayude, en la medida que pueda y dentro del marco de las leyes de cada país, a pacificar, ayudar a disminuir la violencia. Entonces coincidimos en ese tema, tanto con la Iglesia católica como con todas las iglesias en México”, añadió.