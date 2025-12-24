Más Información

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo, "El Chapito" comparecen en Puente Grande; son acusados de delincuencia organizada

¿Qué propone la “Ley Esposa”? La reforma que pone en discusión la paridad y el poder político

Giran 25 órdenes de aprehensión contra responsables del incendio de Waldo’s en Hermosillo; cierran 68 sucursales en Sonora

Absuelven a "El Mochaorejas" de los delitos de secuestro y delincuencia organizada de una causa penal; seguirá en prisión

América y New England Patriots, una nueva hermandad, ¿Compartirán el mismo dueño?

Anticorrupción investiga conflicto entre empresas por licitación de vales de despensa; "que violar la ley sea más caro que cumplirla"

Nochebuena con mucho frío; SMN prevé temperaturas de -10 grados en el centro y norte del país

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

Dan $932 mil a 8 dueños de negocios vandalizados el 2 de octubre

Washington.- El presidente de Estados Unidos, , aseguró a un niño que se encargará de que un Santa Claus "malo" no se infiltre en el país, durante la tradicional llamada de en la que los menores pueden rastrear el recorrido de Santa Claus.

El mandatario y la primera dama, , participaron desde su mansión privada de Mar-a-Lago, en Florida, en el centro de llamadas que organiza cada año el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad), donde los niños pueden hacer preguntas sobre Santa.

"Monitoreamos a Santa en todo el mundo porque queremos asegurarnos de que sea bueno. Santa es una buena persona. Queremos asegurarnos de que no sea un infiltrado, de que no se infiltre en nuestro país un Santa malo", explicó Trump al primer niño, que llamó desde Oklahoma.

El mandatario republicano, que ha aplicado una política migratoria de mano dura, agregó que ama Oklahoma porque ganó allí las elecciones y le pidió que "nunca" se vaya de ese estado.

El presidente Donald Trump durante una llamada del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad), en su club de Mar-a-Lago, este 24 de diciembre. Foto: AP
El carbón es "limpio y hermoso", dice Trump

Trump preguntó a otra niña qué regalo desea para Navidad y esta respondió que no quiere carbón, ante lo que el presidente, defensor de los combustibles fósiles, bromeó con que el carbón es "limpio y hermoso".

A uno de Pensilvania, estado donde Trump también se impuso a la candidata demócrata, Kamala Harris, el presidente le dijo entre risas: "Espero que tu madre votara de forma correcta".

A otro menor le dijo que seguramente tiene un "alto coeficiente intelectual" y aseguró que el país necesita a más personas así.

El presidente y la primera dama estaban sentados en sillones dorados a ambos lados de un árbol de Navidad y respondieron las llamadas a teléfonos fijos.

Durante la tarde, el Norad fue informando a Trump del recorrido de Santa Claus, que pasó por la República Checa, Suecia y Dinamarca, datos que el mandatario transmitía a los niños.

Esta tradición nació hace 70 años, en 1955, cuando los grandes almacenes Sears publicaron un anuncio en un periódico de Colorado invitando a los niños a llamar a Santa Claus, pero por error el anuncio incluía el número telefónico del coronel Harry Shoup, del Comando de Defensa Aérea Continental (Conad), predecesor del Norad.

Aquellas Navidades, Shoup recibió cientos de llamadas de niños y decidió que era necesario crear un centro de voluntarios para ayudar a los más pequeños a conocer mejor el viaje de Santa Claus.

