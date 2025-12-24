El empresario conservador Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, fue proclamado oficialmente este miércoles nuevo presidente de Honduras, tres semanas después de unas elecciones marcadas por el estrecho margen de diferencia y denuncias de fraude.

Asfura, de 67 años e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha, quien exigía un amplio recuento de votos ante supuestas irregularidades.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) "declara electo por período de 4 años al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah", señaló la presidenta del organismo, Ana Paola Hall.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a Asfura minutos después de que se confirmara su victoria tras más de un mes de recuento.

