Más Información

Giran 25 órdenes de aprehensión contra responsables del incendio de Waldo’s en Hermosillo; cierran 68 sucursales en Sonora

Giran 25 órdenes de aprehensión contra responsables del incendio de Waldo’s en Hermosillo; cierran 68 sucursales en Sonora

Absuelven a "El Mochaorejas" de los delitos de secuestro y delincuencia organizada de una causa penal; seguirá en prisión

Absuelven a "El Mochaorejas" de los delitos de secuestro y delincuencia organizada de una causa penal; seguirá en prisión

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos", declaran en FGR Jalisco; esperan traslado a penal

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos", declaran en FGR Jalisco; esperan traslado a penal

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América y New England Patriots, una nueva hermandad, ¿Compartirán el mismo dueño?

América y New England Patriots, una nueva hermandad, ¿Compartirán el mismo dueño?

Nochebuena con mucho frío; SMN prevé temperaturas de -10 grados en el centro y norte del país

Nochebuena con mucho frío; SMN prevé temperaturas de -10 grados en el centro y norte del país

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

Por mayoría de votos, Sheinbaum suspende mañaneras hasta el 29 de diciembre; adelanta que comerá romeritos en Navidad

Por mayoría de votos, Sheinbaum suspende mañaneras hasta el 29 de diciembre; adelanta que comerá romeritos en Navidad

Dan $932 mil a 8 dueños de negocios vandalizados el 2 de octubre

Dan $932 mil a 8 dueños de negocios vandalizados el 2 de octubre

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

El empresario conservador Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense , fue proclamado oficialmente este miércoles nuevo presidente de , tres semanas después de unas elecciones marcadas por el estrecho margen de diferencia y denuncias de fraude.

Asfura, de 67 años e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha, quien exigía un amplio recuento de votos ante supuestas irregularidades.

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) "declara electo por período de 4 años al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah", señaló la presidenta del organismo, Ana Paola Hall.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a Asfura minutos después de que se confirmara su victoria tras más de un mes de recuento.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar 2026 Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada