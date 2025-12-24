Más Información
La princesa Kate y su hija, la princesa Charlotte, de 10 años, tocaron juntas una pieza de piano en una transmisión televisada, el miércoles por la noche, del concierto de cantos de Navidad organizado por la esposa del príncipe William.
Esta secuencia, que no ocurrió durante la grabación a inicios de diciembre de ese concierto, fue incluida al inicio de su transmisión en la cadena ITV.
Juntas frente al instrumento musical, madre e hija interpretaron un segmento de una pieza del compositor escocés Erland Cooper en un momento de complicidad evidente.
Lee también Operativos de migración en Navidad; continúan pese a pedido de la Iglesia para una tregua en las redadas en EU
Durante la interpretación, la princesa Kate solo tocó con la mano izquierda, mientras que Charlotte, visiblemente muy concentrada, tocó con la mano derecha.
La secuencia fue filmada en una sala del Castillo de Windsor, residencia real de los alrededores de Londres.
Unas mil 600 personas asistieron al concierto a comienzos de diciembre. En esa ocasión, la princesa recordó el "poder de la solidaridad" en tiempos "de incertidumbre".
Kate, de 43 años, había anunciado en marzo de 2024 que padecía cáncer, cuya naturaleza nunca fue revelada. 10 meses más tarde, en enero pasado, declaró que se estaba recuperando.
Lee también VIDEO: Santa Claus se convierte en agente del ICE y deporta migrantes en EU; impulsa oferta de 3 mil dólares para autodeportarse
La esposa del heredero de la corona británica regresó progresivamente a la escena pública, con actividades consagradas especialmente a la niñez.
Los príncipes William y Kate tiene tres hijos: George, Charlotte y Louis.
