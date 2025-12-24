Más Información

Giran 25 órdenes de aprehensión contra responsables del incendio de Waldo’s en Hermosillo; cierran 68 sucursales en Sonora

Absuelven a "El Mochaorejas" de los delitos de secuestro y delincuencia organizada de una causa penal; seguirá en prisión

Suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos", declaran en FGR Jalisco; esperan traslado a penal

Ejecutivo no tiene facultad para eliminar impuesto a videojuegos: Monreal; corresponde al legislador corregirlo, dice

América y New England Patriots, una nueva hermandad, ¿Compartirán el mismo dueño?

Nochebuena con mucho frío; SMN prevé temperaturas de -10 grados en el centro y norte del país

Encuesta: aumenta consumo de drogas en adultos; baja en jóvenes

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

CDMX, la zona con más inflación en la víspera de Navidad

Por mayoría de votos, Sheinbaum suspende mañaneras hasta el 29 de diciembre; adelanta que comerá romeritos en Navidad

Dan $932 mil a 8 dueños de negocios vandalizados el 2 de octubre

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

La princesa Kate y su hija, la princesa Charlotte, de 10 años, tocaron juntas una pieza de piano en una transmisión televisada, el miércoles por la noche, del concierto de cantos de organizado por la esposa del príncipe William.

Esta secuencia, que no ocurrió durante la grabación a inicios de diciembre de ese concierto, fue incluida al inicio de su transmisión en la cadena ITV.

Juntas frente al instrumento musical, madre e hija interpretaron un segmento de una pieza del compositor escocés Erland Cooper en un momento de complicidad evidente.

Durante la interpretación, la princesa Kate solo tocó con la mano izquierda, mientras que Charlotte, visiblemente muy concentrada, tocó con la mano derecha.

La secuencia fue filmada en una sala del Castillo de Windsor, residencia real de los alrededores de Londres.

Unas mil 600 personas asistieron al concierto a comienzos de diciembre. En esa ocasión, la princesa recordó el "poder de la solidaridad" en tiempos "de incertidumbre".

Kate, de 43 años, había anunciado en marzo de 2024 que padecía cáncer, cuya naturaleza nunca fue revelada. 10 meses más tarde, en enero pasado, declaró que se estaba recuperando.

La esposa del heredero de la corona británica regresó progresivamente a la escena pública, con actividades consagradas especialmente a la niñez.

Los príncipes William y Kate tiene tres hijos: George, Charlotte y Louis.

