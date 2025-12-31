Más Información

Sheinbaum otorga estímulo fiscal de 100% a videojuegos con contenido violento; evitarán cobro de 8% de IEPS

Concierto de fin de año: todo lo que debes saber para dar la bienvenida al 2026 en Paseo de la Reforma

¡Bienvenido el 2026! Estos son los lugares en donde ya es año nuevo

Desierta, licitación de seguro del Tren Interoceánico para 2026

Despedida por videollamada; Israel quería revivir la experiencia de viajar en tren

Artículo 19 condena prisión domiciliaria contra periodista en Veracruz; imágenes lo muestran esposado rumbo a audiencia

FGR sin registro de crematorios del narco

Contratos para hacer transferencias vía celular crecieron 12%

“La inacción de David Colmenares también es un acto de corrupción”

Así luce la zona cero del Tren Interoceánico a dos días de la tragedia; medios caminaron 7 km para llegar al lugar del descarrilamiento

Con ponche incluido: este será el menú de "El Torito" este 31 de diciembre

"Era el ángel de su hogar"; despiden a la pequeña Elena, de 6 años, víctima del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Ciudad del Vaticano. El papa ha concluido este miércoles el año en el que fue elegido advirtiendo, de cara al nuevo que empieza, de los planes para “ a base de “estrategias armadas y revestidas de discursos hipócritas”.

“Hermanas y hermanos, en este tiempo nuestro sentimos la necesidad de un designio sabio, benévolo y misericordioso, que sea un proyecto libre y liberador, pacífico y fiel”, declaró en su homilía durante el rito de las Primeras Vísperas en la basílica de .

Por contra, el Papa advirtió de que “otros designios, tanto hoy como en el pasado, envuelven al mundo”.

“Son más bien estrategias que apuntan a conquistar mercados, territorios y zonas de influencia. Estrategias armadas, revestidas de discursos hipócritas, de proclamas ideológicas y de falsos motivos religiosos”, alertó ante miles de fieles.

León XIV, elegido pontífice el pasado mayo tras el de Francisco, ha presidido en el templo vaticano por primera vez el último acto del 2025, en la que tradicionalmente se entona el himno del “Te Deum” en señal de agradecimiento por el año transcurrido.

La lectura durante el rito de la Carta de San Pablo a los Gálatas, en la que anuncia la plenitud del tiempo con el nacimiento del Hijo de Dios, inspiró al Pontífice para atisbar un “designio grande y misterioso”, divino, que sustenta toda la historia humana.

“Dios ama esperar con el corazón de los pequeños, implicándolos en su designio de . Cuanto más bello es el designio, tanto mayor es la esperanza. El mundo avanza así, impulsado por la esperanza de tantas personas sencillas, desconocidas pero no para Dios, que a pesar de todo creen en un mañana mejor”, sostuvo.

En este sentido aludió al el Año Santo abierto por su antecesor Francisco y que él mismo clausurará este 6 de enero tras haber atraído a Roma a millones de peregrinos de todo el planeta en busca de indulgencia en el umbral de la Puerta Santa.

Este evento, dijo, “es la señal de un mundo nuevo, reconciliado y renovado según el diseño de Dios”, y agradeció a todos aquellos que se han involucrado en su organización, unas palabras escuchadas por el alcalde romano, Roberto Gualtieri, sentado en primera fila.

El Papa, obispo de , también expresó su deseo de que la Ciudad Eterna “esté a la altura” de sus ciudadanos más vulnerables, los niños, ancianos solos y frágiles, las familias en apuros o de los hombres y mujeres “llegados de lejos buscando una vida digna”.

Los ritos propios del periodo navideño proseguirán ya en Año Nuevo, mañana jueves, con la misa en la basílica vaticana por la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, que cada año coincide con la.

