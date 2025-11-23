Con cuatro costales repletos de ropa deportiva y gorras, tres sujetos fueron detenidos por la Policía Capitalina luego que ingresaran a una tienda ubicada en los alrededores de la colonia Roma, para eso amagaron a los empleados y vaciaron el lugar. El monto de lo robado, según lo estimado por la tienda afectada, fue superior al medio millón de pesos.

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados circulaban a bordo de una patrulla en la calle Sonora y, al llegar al cruce de la calle Durango, en la colonia Roma Norte, observaron a tres sujetos que salieron corriendo de un establecimiento, mientras cargaban bolsas grandes de plástico.

De inmediato, uno de los oficiales les dio seguimiento, mientras que el otro ingresó al local donde observó a un hombre que se quitaba cinta canela de sus muñecas y mencionó que dos de sus compañeros estaban tratando de cortar la cinta que tenían en pies y manos.

Lee también Cae Guillermo “N” presunto integrante del "Sindicato 22 de Octubre" en Ecatepec; también es dirigente de agrupación de taxis irregulares

El afectado señaló que los sujetos que huyeron, ingresaron a la tienda, los amagaron con cuchillos, los encerraron en una bodega y llenaron varias bolsas con gorras y playeras, además les amarraron con cinta los pies y las manos.

En tanto, el oficial que les dio seguimiento solicitó el apoyo a través de la frecuencia de radio, por ello sobre la misma avenida Sonora le dieron alcance a las tres personas y, tras realizarles una revisión preventiva, en apego al protocolo de actuación policial, al interior de cuatro costales, les aseguraron 487 gorras, tres chamarras, dos playeras y varias mochilas, mercancía con un valor aproximado de 500 mil pesos; así como dos teléfonos celulares, un cuchillo y una cadena con el candado roto.

Por lo anterior, los hombres de 19, 24 y 27 años de edad fueron informados de sus derechos de ley y junto con lo asegurado y lo recuperado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica.

Mientras que los afectados fueron orientados a presentar su denuncia formal ante las autoridades, a ser valorados por el médico legista, así como a recibir apoyo legal y psicológico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv