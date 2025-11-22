Más Información
Un hombre fue detenido dentro de las instalaciones de la Central de Abastos de la Ciudad de México (CEDA) acusado de haber herido a un comerciante con un arma de fuego.
Operadores del Centro de Comando y Control (C2) CEDA recibieron la alerta por la presencia de un hombre herido en las calles Flores y Hortalizas de la CEDA.
Policías en campo se movilizaron al lugar y encontraron a un sujeto que estaba sangrando del brazo izquierdo y quien indicó que momentos antes había tenido una riña con otro hombre que sacó una pistola y disparó al suelo en varias ocasiones, pero una de las balas rebotó y lo hirió.
El comerciante señaló al sujeto que lo había agredido, quien aún se encontraba en el lugar, por lo que los oficiales lo arrestaron.
La víctima fue atendida en el lugar por paramédicos, quienes diagnosticaron herida lacerante en mano izquierda y una contusión en la cabeza, por lo que lo llevaron a un hospital.
El detenido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación.
