Pachuca.- Con una presunta amenaza contra el alcalde de Cuautepec, Hidalgo, Jorge Hernández Araus, circula un video en el que aparece el regidor Benito N., quien es captado mientras dispara con dos armas de fuego y lanza advertencias dirigidas al edil.

En redes sociales se difundió un clip donde el regidor aparece primero con un arma larga, mientras realiza disparos al tiempo de advertir: “Mira lo que le espera al Araus, compa”. Posteriormente cambia a una pistola, mientras se escucha una risa de fondo.

Luego de que este material se hiciera público, el presidente municipal confirmó que iniciará acciones legales ante lo que calificó como una grave amenaza.

Regidor Benito N. es captado mientras dispara con dos armas de fuego (19/11/2025). Foto: Especial

Apenas hace unos días, el presidente municipal y el regidor protagonizaron un desacuerdo, luego de que Benito N. acusara a la administración municipal de pretender solicitar un préstamo millonario que según afirmó dejaría endeudado al municipio. Esto generó una discrepancia y él reviró y lo acusó de mentir y de engañar a la ciudadanía.

En un mensaje transmitido en vivo, el alcalde señaló que el regidor era un mentiroso y aclaró que no se trataba de un préstamo, sino de un financiamiento: es decir, adelantar el recurso propio asignado por ley para infraestructura. Aseguró que dicho financiamiento no endeudaría al municipio, pues se liquidaría antes de agosto de 2027 mediante los recursos que llegan mensualmente.

Tras la difusión de este video, el Partido Verde Ecologista de México en Hidalgo emitió una postura en la que señaló reprobar cualquier acto de violencia o amenaza que altere la paz pública y el respeto institucional entre las autoridades locales.

“Hemos tomado conocimiento del video que circula en algunos medios de comunicación y que involucra a un regidor de nuestro instituto político. Como partido, reiteramos nuestro total compromiso con la legalidad, la transparencia y la no violencia”.

También manifestaron estar confiados en que la situación se aclare y destacaron la presunción de inocencia, por lo que dijeron confiar en la imparcialidad de las autoridades de justicia.

