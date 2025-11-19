Cuernavaca, Mor.- La Secretaría de Seguridad en Morelos anunció el reforzamiento de la vigilancia en puntos fundamentales de las fronteras con los estados de Guerrero y Estado de México, donde hay problemas con el internet.

La medida responde a la alerta emitida por el gobierno de Canadá para que sus ciudadanos que viajen a México omitan visitar algunos lugares por sus altos niveles de riesgo. Entre ellos citó las Lagunas de Zempoala, perteneciente al municipio de Huitzilac, limítrofe al norte con la CDMX y al sur con el Estado de México.

El secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia, destacó que la alerta solo consideró las lagunas de de Zempoala donde la señal de Internet no llega por sus condiciones orográficas, sin embargo, aseguró que desde hace un mes se realizan trabajos de patrullaje y vigilancia por parte de fuerzas policiales y castrenses.

“Los compañeros de la Guardia Nacional tienen un punto de inspección en La Quebradora, y se detuvo el robo de vehículos por los operativos interinstitucionales, además de que la 24 zona militar junto con la 22 zona militar del Estado de México tienen puntos de inspección permanentes”, dijo.

El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, se dijo respetuoso de las recomendaciones emitidas por países para la prevención de sus ciudadanos, sin embargo, afirmó que por cuanto hace al estado de Morelos, ha tenido una respuesta muy importante como destino turístico.

Así quedó demostrado en semanas anteriores con el Festival Miquixtli 2025, la afluencia de visitantes en este fin de semana largo y presencia importante de turistas en el estado.

Lo que busca el gobierno a través de las instituciones castrenses y policiales es un trabajo coordinado, eficaz, para mejorar las condiciones de seguridad para los morelenses y los turistas, expresó.

“Las instituciones de seguridad realizan operativos importantes para retornar esa paz a nuestro estado. Hoy podemos comentar que Morelos es un destino turístico y cultural además de un lugar seguro para los visitantes”, dijo.

