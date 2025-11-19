Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, obtuvo la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Carlos “N”, de 30 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de fraude genérico, al simular la venta de un inmueble por 3 millones 200 mil pesos.

El delito habría sido cometido en perjuicio de un hombre de 42 años.

La resolución judicial se dictó en la audiencia inicial, donde el Juez acogió los argumentos de la Fiscalía, vinculando a proceso al imputado y ratificando la medida cautelar solicitada; asimismo, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La investigación establece que el imputado, a través de un negocio de venta de inmuebles, se dedicaba a ofrecer al público esquemas para adquirir propiedades, incluyendo la venta de derechos litigiosos de bienes adjudicados por instituciones bancarias, haciendo creer al ofendido que su actividad era legítima.

El hecho concreto ocurrió el 15 de agosto de 2024 en un domicilio de la colonia Centro de Hermosillo, donde se encuentra una Notaría Pública, en ese lugar, Carlos “N” y sus cómplices citaron al ofendido, Javier Alfonso “N”, para supuestamente firmar los papeles de un inmueble ubicado en un residencial en Hermosillo, cuyo costo total era de 3 millones 200 mil pesos.

Mediante engaños, le hicieron creer que con esa cantidad adquiriría la propiedad; sin embargo, los documentos que el ofendido firmó solo correspondían a un contrato de prestación de servicios inmobiliarios y corretaje, y no a la compraventa del inmueble, el cual nunca estuvo a disposición real de los imputados para su venta.

Tras la denuncia correspondiente, se llevaron a cabo las acciones pertinentes para la captura y procesamiento penal del imputado, la Fiscalía del Estado reiteró su compromiso de combatir el fraude y sancionar a quienes, a través de engaños y simulación, afecten el patrimonio de los sonorenses.

